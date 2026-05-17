Pesquisa revela que os brasileiros priorizam a saúde como principal objetivo governamental, seguida por educação e segurança pública, enquanto destacam falhas no atual governo nessas áreas.

Pesquisa do Datafolha revela que saúde , segurança pública , economia e combate à corrupção são as principais prioridades e também as áreas em que o atual governo apresenta maiores deficiências, segundo os entrevistados.

A segurança pública é considerada o setor de pior desempenho do governo para 16% dos entrevistados, seguida por saúde (15%) e economia e combate à corrupção, ambas com 13%. Quando questionados sobre o que devem ser as prioridades do próximo mandato, a saúde lidera com 34%, seguida por educação (15%), segurança (12%) e economia (11%). Já a melhor avaliação é para o combate à fome e à miséria (13%), seguido pelo combate ao desemprego e educação, ambos com 10%.

A pesquisa também revela diferenças nessas avaliações entre gender, faixa etária e preferências políticas. Entre as mulheres, 19% apontam a saúde como pior área, enquanto apenas 11% dos homens a identificam. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 21% apontam a economia como ponto mais fraco, contra apenas 5% daqueles com 60 anos ou mais.

Para eleitores de Lula, a segurança pública é vista como o maior problema (18%), enquanto para apoiadores de Flávio Bolsonaro, o combate à corrupção lidera as críticas (17%), seguido de economia (16%), segurança (14%) e saúde (14%). Outras áreas como combate à fome, desigualdade racial, habitação, cultura e relações exteriores também foram citadas, mas a preferência das prioridades é mais variada.

Foi observado entre os entrevistados que, depois das quatro principais áreas, outras foram citadas, como cultura, povos indígenas e relações exteriores. No entanto, não houve um consenso claro, com 2% dos entrevistados opinando que todas as áreas são um problema e outros 2% não souberam responder. A pesquisa do Datafolha foi realizada com 2.004 pessoas com 16 anos ou mais e teve margem de erro de 2 pontos percentuais.

Com o resultado visível no estudo, fica claro que saúde, segurança, economia e combate à corrupção constituem as áreas que mais preocupam a população brasileira. Estas são temáticas centrais que merecem atenção tanto para um mandato eficaz que você conta com a urgência, mas permita na desencadeio para os interessados nas tendências do forum público que quesitos contam os eleitorados. Afinal de contas, a busca pelo desenvolvimento país passa por cada um desses componentes,endo um consenso amplo.

Details sobre a outra parte do contexto informem sobre o estado da comercialização de conhecidos produtos e a medida corretiva em análise. Por outra parte, com assuntos de cargos de alta relevância na direcção da Justiça Nacional, também comprumesse as novas atualidades accusadas numa ação internacional. Estes tópicos enquadram as dificuldades na discrição do mandato em vigor e perpassas as decisões futuras em grandes medidas





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