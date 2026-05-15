Daniel Vorcaro Transferências Reveladas

The investigation revealed that the values may have been used to cover the expenses of Eduardo Bolsonaro in the US. A message from the senator, requesting resources to potentially finance a film about former President Jair Bolsonaro, was found on the phone confiscated from the ex-banker during the first phase of the investigation. In addition to the exchanges of messages, there were also evidences of payments and spreadsheet indicating that approximately R$ 61 million were transferred to a fund located in Texas, which is represented by an attorney from the US. According to the revelations made by Intercept Brasil on the content of the conversations, these amounts were destined to finance the film named "Dark Horse". The PF suspects that these funds were actually used to cover the expenses of Eduardo Bolsonaro.

Uma das linhas de investigação é que os valores teriam sido utilizados para custear despesas de Eduardo Bolsonaro , nos EUA. A mensagem do senador cobrando recursos para supostamente financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro foi encontrada no celular apreendido com o ex-banqueiro na primeira fase da operação .

Além de trocas de mensagens, também foram localizados no aparelho do ex-banqueiro comprovantes de pagamentos e planilha que indicam que foram repassados cerca de R$ 61 milhões para um fundo localizado no Texas, que tem como representante legal um advogado do ex-deputado nos Estados Unidos. Pelo teor das conversas reveladas pelo site Intercept Brasil, os valores seriam destinados a financiar o longa chamado 'Dark Horse'.

A PF suspeia de que os valores repassados teriam sido utilizados, de fato, para custear despesas de Eduardo Bolsonaro. Após o conteúdo das mensagens ser revelado, Flávio Bolsonaro admitiu que pediu doações privadas ao ex-banqueiro para financiar o filme sobre seu pai, mas alegou que não havia nenhuma contrapartida ou irregularidades na cobrança. Até as mensagens virem à tona, Flávio negava ter relação com Vorcaro.

No entanto, a produtora do filme, GoUp entertainment negou ter recebido recursos de Vorcaro para o filme. As investigações apontam que o ex-banqueiro utilizava uma extensa rede de empresas e laranjas para fazer suas transferências e movimentar recursos desviados de fraudes financeiras. A defesa de Vorcaro não se manifestou sobre o conteúdo das mensagens e dos pagamentos revelados pelo Intercept. Eduardo Bolsonaro divulgou nota negando ter recebido recursos do fundo que recebeu transferências de recursos de Daniel Vorcaro





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