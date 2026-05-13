Daniel Vorcaro Contingência em Caso de Falhar na Homologação do Acordo de colaboración

A defesa do ex-Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, teria preparado uma 'plana B' caso o seu acordo de colaboração premiada com o STF não seja homologado. Fontes indicam que Vorcaro planeja alegar nulidade no processo, contestando a atuação do Banco Central e de investigadores. A expectativa é de que a primeira prova de fogo aconteça em breve, após as conclusões da análise da proposta de colaboração pela PF e PGR.

A defesa do empresário Daniel Vorcaro , ex-dono do Banco Master , confia na homologação de um acordo de colaboração premiada com o STF (Supremo Tribunal Federal), mas, caso não dê certo, a CNN apurou que há na manga um 'plano B' para questionar a legalidade do processo.

Pessoas próximas ao ex-banqueiro consideram possível alegar nulidade contestando atuação do Banco Central e de investigadores no curso da ação, por exemplo. A expectativa é que a primeira prova de fogo aconteça já na semana que vem. Fontes indicam que a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria Geral da República (PGR) devem concluir a análise inicial da proposta de colaboração premiada em cerca de dez dias.

Vencida esta etapa, a defesa é chamada pelos investigadores e começa a negociação de fato. É nesta fase que se discute capacidade de fornecimento de provas, possível ampliação do escopo relatado na delação e embate sobre devolução de valores. Caso ambos os lados cheguem a um meio-termo, aí tem início a fase de depoimentos de Vorcaro.

Entenda a teia que envolve o Master O Banco Master foi liquidado pelo BC (Banco Central) em novembro de 2025, após uma série de irregularidades financeiras que culminaram na prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro. A instituição estava no centro de uma complexa teia de fraudes que envolveu diversos setores e entidades. A principal razão para a liquidação do banco foi a comercialização de CDBs (Certificados de Depósito Bancário) com taxas de retorno impraticáveis, chegando a 140% do CDI.

Esses produtos financeiros geraram desconfiança no mercado, pois o banco não conseguia honrar seus compromissos nos vencimentos dos investimentos. Outro ponto crítico na história do Banco Master foi sua tentativa de venda para o BRB (Banco de Brasília). A negociação se transformou em um escândalo bilionário quando se descobriu que os ativos oferecidos ao BRB eram fraudulentos, sem lastro real.

Segundo investigações da PF (Polícia Federal), há indícios de que o BRB estava ciente de que estava adquirindo 'ativos podres', sugerindo uma possível participação no esquema. https://youtu.be/S3sPA6mEWsA?si=V8CQGdXFvX9HgIN





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