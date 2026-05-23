Daniel Sikkema condenado por conspiração para matar galerista de arte em Rio de Janeiro

Daniel Sikkema, ex-marido de Brent Sikkema, um galerista de arte de renome nos Estados Unidos, foi condenado por conspiração para o assassinato do galerista em 2024 no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A investigação apontou que Daniel enviou cerca de US$ 9 mil a Alejandro Triana Prevez, suspeito do crime, antes e depois do assassinato.

Em janeiro de 2024, o galerista de arte Brent Sikkema foi encontrado morto a facadas em sua residência no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.

O caso gerou grande repercussão e a investigação apontou Daniel Sikkema, ex-marido de Brent, como principal suspeito. A promotoria federal norte-americana solicitou prisão perpétua para Daniel, que foi considerado culpado em três acusações de conspiração para o assassinato. A sentença definitiva ainda será definida, mas a investigação revelou que Daniel enviou cerca de US$ 9 mil a Alejandro Triana Prevez, suspeito do crime, antes e depois do assassinato.

A defesa de Daniel alegou que os pagamentos eram referentes a serviços prestados ao casal em Cuba, enquanto a defesa de Alejandro afirmou que ele agiu a mando de Daniel, ex-marido da vítima. O caso foi encaminhado ao Ministério Público dos EUA, onde Daniel foi indiciado como autor intelectual e principal interessado no crime. A investigação também aponta que Daniel mentiu a amigos e autoridades ao afirmar que não conhecia o suspeito.

O caso gerou grande repercussão e a investigação apontou Daniel Sikkema, ex-marido de Brent, como principal suspeito. A defesa de Daniel alegou que os pagamentos eram referentes a serviços prestados ao casal em Cuba, enquanto a defesa de Alejandro afirmou que ele agiu a mando de Daniel, ex-marido da vítima





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