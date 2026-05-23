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Daniel Sikkema condenado por conspiração para matar galerista de arte em Rio de Janeiro

Crime News

Daniel Sikkema condenado por conspiração para matar galerista de arte em Rio de Janeiro
Daniel SikkemaBrent SikkemaAssassinato
📆5/23/2026 12:14 AM
📰sbtnews
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Daniel Sikkema, ex-marido de Brent Sikkema, um galerista de arte de renome nos Estados Unidos, foi condenado por conspiração para o assassinato do galerista em 2024 no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A investigação apontou que Daniel enviou cerca de US$ 9 mil a Alejandro Triana Prevez, suspeito do crime, antes e depois do assassinato.

Em janeiro de 2024, o galerista de arte Brent Sikkema foi encontrado morto a facadas em sua residência no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro.

O caso gerou grande repercussão e a investigação apontou Daniel Sikkema, ex-marido de Brent, como principal suspeito. A promotoria federal norte-americana solicitou prisão perpétua para Daniel, que foi considerado culpado em três acusações de conspiração para o assassinato. A sentença definitiva ainda será definida, mas a investigação revelou que Daniel enviou cerca de US$ 9 mil a Alejandro Triana Prevez, suspeito do crime, antes e depois do assassinato.

A defesa de Daniel alegou que os pagamentos eram referentes a serviços prestados ao casal em Cuba, enquanto a defesa de Alejandro afirmou que ele agiu a mando de Daniel, ex-marido da vítima. O caso foi encaminhado ao Ministério Público dos EUA, onde Daniel foi indiciado como autor intelectual e principal interessado no crime. A investigação também aponta que Daniel mentiu a amigos e autoridades ao afirmar que não conhecia o suspeito.

O caso gerou grande repercussão e a investigação apontou Daniel Sikkema, ex-marido de Brent, como principal suspeito. A defesa de Daniel alegou que os pagamentos eram referentes a serviços prestados ao casal em Cuba, enquanto a defesa de Alejandro afirmou que ele agiu a mando de Daniel, ex-marido da vítima

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