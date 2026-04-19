Dani Fernández sofre lesão grave no ombro em show e é operado de urgência

O cantor Dani Fernández sofreu uma rutura de ligamentos no ombro direito após uma queda durante um show em Valência, sendo submetido a uma cirurgia de urgência. Mesmo com a lesão, o artista retornou ao palco para finalizar a apresentação, conquistando admiração e apoio do público e da organização do Roig Arena.

O artista Dani Fernández sofreu uma rutura de ligamentos no ombro e será operado após uma queda na noite de sábado, durante seu segundo show em Valência, no Roig Arena .

O próprio cantor explicou a situação em um vídeo publicado em suas redes sociais, detalhando que, após a queda, precisou ir ao hospital. Lá, confirmaram a rutura dos ligamentos do ombro direito e a necessidade de uma cirurgia de urgência no domingo.

Após o incidente, Dani Fernández foi atendido pela equipe de saúde presente no Roig Arena, o que causou uma interrupção de aproximadamente 20 minutos no show. Em seguida, o cantor retornou ao palco com o ombro enfaixado e imobilizado por uma tipóia. Assim, ele conseguiu concluir a apresentação e, posteriormente, dirigiu-se a um centro hospitalar.

'Não sabemos como será a recuperação, mas poderia ter sido pior; estou bem', declarou o artista, ao mesmo tempo em que agradeceu 'a todas as pessoas e a toda a equipe médica' que o auxiliaram. 'Poderia ter sido uma noite melhor', brincou.

Dito isso, comentou que conversou com o médico sobre 'estar o mais rápido possível', em alusão aos shows restantes da turnê do cantor.

Através das redes sociais, a conta oficial do Roig Arena compartilhou uma imagem do cantor, enfaixado e com tipóia, durante a apresentação. 'Obrigado, Dani Fernández, por dar tudo para terminar o show. Você é MUITO grande! No Roig Arena te esperamos de braços abertos. Valência jamais esquecerá esta noite. Recupere-se logo', agradeceu a organização.

O diretor-geral do Roig Arena, Víctor Sendra, ressaltou à Europa Press que Dani Fernández 'demonstrou ontem o quão grande profissional é, mostrando uma atitude admirável ao querer terminar o show em uma situação difícil'. 'Agora o importante é que ele se recupere rapidamente, e assim desejamos', disse, acrescentando: 'Queremos poder tê-lo em breve de volta ao recinto, trata-se de um artista que chegou ainda mais ao coração do público valenciano. O de ontem foi um show único, que não será esquecido e que já deixou sua marca na história do Roig Arena'.

Segundo ele, 'do Roig Arena colocamos e continuamos a colocar todos os meios e serviços tanto para Dani Fernández quanto para sua equipe e para sua família', apontou Sendra.

A dedicação de Dani Fernández em completar seu show em Valência, mesmo após uma lesão preocupante, gerou grande comoção e admiração.

A rutura de ligamentos do ombro direito, confirmada após uma queda durante a apresentação no Roig Arena, exigiu uma cirurgia de emergência, mas o artista fez questão de subir novamente ao palco, com o membro imobilizado, para agradecer o apoio do público e finalizar sua apresentação.

O episódio não só demonstrou o profissionalismo e a paixão de Fernández pela música, mas também fortaleceu ainda mais seu vínculo com os fãs valencianos, que testemunharam um momento de grande resiliência e entrega.

A organização do Roig Arena, por sua vez, expressou sua gratidão e reconhecimento pela atitude do cantor, desejando uma pronta recuperação e esperando seu retorno em breve.

A deferência de Dani Fernández em terminar o concerto, apesar da dor e da gravidade da lesão, é um testemunho de seu comprometimento com seus admiradores e com a arte que representa.

Este evento, que marcou a noite de sábado em Valência, já se tornou parte da história do local e serviu como um lembrete da força e determinação que os artistas podem demonstrar diante de adversidades.

A comunidade musical e os fãs do cantor esperam ansiosamente por sua recuperação completa e pelo retorno aos palcos, onde certamente será recebido com ainda mais carinho e entusiasmo





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