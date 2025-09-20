Head Topics

Dado Dolabella se pronuncia após ser mencionado sobre possível novo relacionamento de Wanessa Camargo

Dado DolabellaWanessa CamargoAllan Souza Lima
Dado Dolabella reage após ser questionado sobre o flagra de Wanessa Camargo com Allan Souza Lima. O ator declara estar focado em sua carreira musical e evita entrar em polêmica, relembrando incidente anterior.

Rio de Janeiro - Nesta sexta-feira (19), Dado Dolabella veio a público após ser mencionado por Leo Dias no programa 'Melhor da Tarde', transmitido pela Band. O apresentador abordou o recente flagra em que Wanessa Camargo foi vista abraçada com Allan Souza Lima , colega de elenco da cantora no quadro 'Dança dos Famosos'.

O ator, que já teve um relacionamento com Wanessa, recebeu um áudio do jornalista Leo Dias, onde este questionava se Dado já desconfiava de um possível novo relacionamento da ex-namorada. Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, Dado Dolabella optou por não fomentar especulações e evitou se envolver em mais uma controvérsia. Em resposta ao áudio recebido, o ator e músico enfatizou que está completamente dedicado à sua carreira musical. “Leo, meu irmão, não quero me envolver nessas polêmicas. Estou no estúdio, gravando músicas novas, focado no trabalho e buscando seguir em paz”, afirmou Dado. A situação gerou comentários e reações diversas nas redes sociais, com muitos internautas expressando suas opiniões sobre o assunto. A postura de Dado, de não comentar sobre o possível novo romance de Wanessa, foi vista por alguns como um sinal de maturidade, enquanto outros esperavam uma reação mais incisiva. O foco de Dado Dolabella em sua carreira musical parece ser uma prioridade, buscando se afastar de situações que possam desviar sua atenção do trabalho artístico. A decisão de não se pronunciar sobre o assunto demonstra um desejo de manter a tranquilidade e a paz pessoal, especialmente em meio à intensa exposição midiática. Thiago Pasqualotto, comentarista do programa, entrou na discussão, com uma leve provocação, relembrando uma polêmica anterior envolvendo Dado Dolabella e o cantor Luan Pereira. Pasqualotto observou: “Bateu na pessoa errada”, fazendo referência ao incidente durante uma festa de confraternização do programa em que Wanessa Camargo participava, onde Dado teria se irritado com a dança de Luan Pereira com Wanessa, resultando em um confronto. O incidente, ocorrido durante as gravações do programa, gerou grande repercussão na mídia e reacendeu debates sobre a relação de Dado Dolabella com Wanessa Camargo, e sua postura em relação a relacionamentos anteriores da cantora. A postura de Dado Dolabella em focar na sua carreira musical pode ser interpretada como uma tentativa de reconstruir sua imagem pública e se afastar de controvérsias. A música, para Dado, parece ser o caminho para a expressão artística e o foco no trabalho, evidenciando um desejo de desenvolvimento pessoal. O fato de evitar comentários sobre o assunto, demonstra que ele pretende manter sua privacidade e evitar desviar a atenção do seu trabalho. Wanessa Camargo, por outro lado, não se pronunciou sobre o assunto, mantendo o foco em sua participação no programa 'Dança dos Famosos' e em seus projetos musicais

