Da injúria à calúnia: entenda os crimes que podem punir quem atacou Maiara nas redes sociais

A equipe da cantora Maiara, da dupla com Maraisa, emitiu nota de repúdio e iniciou ações legais após onda de comentários depreciativos e especulações sobre sua saúde. O caso envolve questões jurídicas sobre liberdade de expressão, crimes contra a honra e responsabilidade de plataformas digitais, com base no Marco Civil da Internet e em julgamento do STF.

A cantora Maiara , da dupla sertaneja com Maraisa, foi alvo de uma série de comentários depreciivos e especulações sobre sua saúde em redes sociais após a circulação de um vídeo com cortes descontextualizados.

A equipe da artista emitiu nota oficial negando as alegações, afirmando que Maiara goza de plena saúde e que as publicações criam uma narrativa falsa. A equipe também anunciou que já foram iniciados procedimentos legais para identificar e punir os responsáveis. A legislação brasileira protege a honra, a intimidade e a imagem das pessoas, limitando a liberdade de expressão.

Comentários ofensivos podem configurar ato ilícito no âmbito cível, com direito a indenização por danos morais, e também crimes como calúnia, difamação e injúria, especialmente quando cometidos pela internet, o que agrava a pena. O Marco Civil da Internet prevê a retenção de dados pelos provedores e a possibilidade de obtenção judicial dessas informações para identificar os autores.

Atualmente, há um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade das plataformas digitais, que pode alterar a exigência de ordem judicial para que elas sejam responsabilizadas por conteúdos ilícitos de terceiros. O entendimento recente do STF, em parte, permite a responsabilização das plataformas mesmo sem ordem judicial prévia, caso sejam notificadas e permaneçam inertes diante de conteúdo manifestamente ilícito.

O caso ilustra os limites da livre manifestação online e os mecanismos legais disponíveis para proteção da imagem e da honra, especialmente no ambiente digital, onde o alcance das ofensas é amplificado





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