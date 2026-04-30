A separação de Shakira e Gerard Piqué, marcada pela traição e transformada em sucesso musical, continua a gerar repercussão. Além disso, acompanhe as últimas notícias sobre política, justiça, tecnologia e saúde.

A separação de Shakira e Gerard Piqué em 2022, após 11 anos de casamento, foi um dos eventos mais comentados do ano, marcado por revelações surpreendentes e uma reviravolta na vida da cantora colombiana.

A descoberta da traição de Piqué, de forma inusitada através do consumo de um pote de geleia que ele não costumava ingerir, desencadeou uma série de acontecimentos que culminaram no fim do relacionamento. Shakira, conhecida por sua força e resiliência, transformou a dor em arte, criando músicas que se tornaram verdadeiros sucessos e geraram grande repercussão.

A canção 'Shakira Bzrp Music Sessions vol. 53', em colaboração com Bizarrap, foi um marco, com letras que criticavam abertamente Piqué e sua nova parceira, Clara Chía Martí. A música não apenas dominou as paradas musicais, mas também gerou uma onda de comentários e debates nas redes sociais. O divórcio, formalizado em junho de 2022, marcou o fim de uma era para o casal, que construiu uma família com dois filhos, Milan e Sasha.

Shakira se mudou com os filhos para os Estados Unidos, buscando um novo começo e se dedicando à sua carreira musical. A cantora não se limitou a expressar sua dor em uma única canção, lançando outras músicas como 'Te felicito', 'Monotonía', 'TQG' e 'Acróstico', todas com referências indiretas ao seu ex-marido. A resposta do público foi massiva, com 'TQG' alcançando o topo das paradas globais e gerando uma receita significativa para Shakira, estimada em mais de R$ 162 milhões.

A situação também provocou reações de Piqué, que respondeu às indiretas de Shakira de forma sutil, como ao ser visto dirigindo um carro Twingo, em referência à letra da música que o comparava a trocar uma Ferrari por um carro mais simples. Além da história pessoal de Shakira e Piqué, a repercussão do caso demonstra o poder da música como forma de expressão e superação.

A transformação da dor em arte ressoou com milhões de pessoas ao redor do mundo, que se identificaram com a história da cantora. A polêmica também gerou discussões sobre relacionamentos, traição e a importância da autoestima. Paralelamente, a iniciativa Irineu do GLOBO, que oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, demonstra a busca por inovação e a utilização de novas tecnologias no jornalismo.

A supervisão de jornalistas na produção de conteúdo com o Irineu garante a qualidade e a credibilidade das informações. Outras notícias em destaque incluem a corrida ao Senado no Ceará, com Cid Gomes e Capitão Wagner em empate técnico, uma operação do Ministério Público do Rio contra a contravenção, investimentos em inteligência artificial por grandes empresas de tecnologia, um avanço na medicina reprodutiva com a descoberta de espermatozoides antes 'invisíveis', um pacto entre o MP e a Light para reduzir mortes de animais eletrocutados e a popularização de uma expressão inspirada em Shakira





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