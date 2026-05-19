Dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda de 2025

Aqui estão os principais pontos para ajudar no preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2025, incluindo informações sobre a obrigatoriedade, opções de entrega, documentos necessários e possíveis erros.

Está próximo do fim — termina no dia 29 de maio. E contribuintes que receberam doações ou empréstimos ao longo de 2025 precisam ficar atentos na hora de preencher a declaração.

Apesar de envolverem transferência de recursos, as duas operações possuem tratamentos distintos perante a Receita Federal e erros podem aumentar o risco de cair na malha fina. Segundo Wilson Sahade, advogado especialista em direito tributário e sócio do escritório Lecir Luz & Wilson Sahade Advogados, o principal cuidado é não confundir doação com empréstimo. Quem recebeu os valores deve registrar a operação na ficha de rendimentos isentos, indicando o beneficiário e o valor transferido.

Quando houver transferência de bens, também pode ser necessário atualizar a ficha patrimonial. O advogado ressalta ainda que a descrição deve ser objetiva, mas detalhada o suficiente para demonstrar a natureza da operação. Um exemplo seria informar ‘doação em dinheiro realizada em 2025’, identificando as partes envolvidas. Quem recebeu os recursos deve informar a dívida na ficha de ‘Dívidas e Ônus Reais’, identificando o devedor e os detalhes da operação.

O especialista destaca que o valor informado deve corresponder ao saldo da dívida/crédito existe no fim do ano-base, e não necessariamente ao total originalmente emprestado/tomado. O advogado alerta que as informações declaradas pelas duas partes precisam ser compatíveis para evitar questionamentos da Receita Federal.

‘Divergências de CPF, valor, data ou natureza da operação podem aumentar o risco de questionamento pela Receita Federal’, afirma. Por isso, ele recomenda guardar documentos que comprovem as operações, como contratos, recibos e comprovantes bancários. No caso de doações, também é importante manter registros relacionados ao imposto estadual incidente, quando aplicável. Sahade lembra que empréstimos com cobrança de juros podem exigir análise tributária adicional.

‘Se houver juros no empréstimo ou algum benefício econômico, o tratamento tributário dos rendimentos deve ser analisado separadamente’, diz. Segundo ele, cada situação possui particularidades e pode demandar orientação especializada antes do envio da declaração





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