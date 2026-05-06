Dólar fecha em queda e atinge menor valor em mais de dois anos; Ibovespa avança com resultados corporativos

O dólar recuou nesta terça-feira, atingindo o menor fechamento em mais de dois anos, enquanto o Ibovespa avançou, impulsionado por resultados corporativos positivos. O mercado acompanhou a guerra no Oriente Médio e a ata do Copom, que destacou riscos inflacionários e a continuidade do carry trade no Brasil.

O dólar encerrou a sessão desta terça-feira (5) em queda, atingindo o menor patamar de fechamento em mais de dois anos, em meio a um cenário global favorável aos ativos de risco, apesar das tensões persistentes no Oriente Médio .

A moeda americana recuou 1,12% e foi negociada a R$ 4,9123 na venda, a menor cotação desde 26 de janeiro de 2024, quando marcou R$ 4,9110. Com esse movimento, o dólar acumula uma desvalorização de 10,51% em 2026 em relação ao real. Enquanto isso, o Ibovespa fechou em alta de 0,62%, aos 186.753,82 pontos, impulsionado principalmente pelo forte desempenho das ações da Ambev, que surpreenderam com resultados trimestrais acima das expectativas.

O mercado brasileiro também acompanhou de perto os desdobramentos da guerra no Oriente Médio e analisou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que reduziu a Selic para 14,50% ao ano. Na ata, o Copom destacou que a prolongação do conflito no Irã aumenta a probabilidade de impactos duradouros na economia global e que o conflito já pode ter afetado as expectativas de inflação no Brasil, especialmente em relação às projeções de mercado.

Nicolas Gomes, especialista em câmbio da Manchester Investimentos, explicou que a ata de março foi elaborada no início da guerra, quando a incerteza era maior, mas agora o Copom tem uma visão mais clara da situação. Gomes destacou que os juros elevados no Brasil continuam atraindo investidores para operações de carry trade, nas quais recursos são tomados em moedas com taxas baixas, como o iene japonês, e aplicados no mercado brasileiro.

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, reforçou que a valorização do real foi impulsionada pela entrada de recursos comerciais, favorecida pelo preço do petróleo acima de US$ 110, que melhora os termos de troca e aumenta a oferta de dólares, além do fluxo financeiro, dado o diferencial de juros elevado. A ata do Copom, com um tom mais conservador, reforçou a expectativa de uma Selic mais alta no final do ciclo, sustentando o carry trade e incentivando a alocação em renda fixa local.

Economistas do Bradesco avaliaram a ata como serena, com poucas mudanças, indicando que o Banco Central está confiante de que a taxa de juros é restritiva e está surtindo efeito. Eles acreditam que a guerra no Oriente Médio possa terminar ainda neste trimestre, permitindo a continuidade do ciclo de calibração da Selic, que poderia fechar o ano em 12,75%.

No cenário externo, o barril do petróleo fechou em baixa, enquanto Estados Unidos e Irã disputam o controle do Estreito de Ormuz, rota crucial para o transporte da commodity. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira que o cessar-fogo com o Irã não terminou, mesmo com os dois países trocando tiros no Golfo.

Nicolas Gass, estrategista de investimentos da GT Capital, destacou que a queda nos preços do petróleo ajudou a reduzir a pressão inflacionária e melhorou o humor dos mercados, especialmente diante das incertezas geradas pelo fechamento do Estreito de Ormuz há cerca de dois meses. Gass também observou um tom mais conciliador em relação ao cenário no Oriente Médio, após o secretário de Defesa dos EUA afirmar que o Projeto Liberdade tem caráter defensivo e temporário, indicando que Washington não busca escalada de conflitos





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