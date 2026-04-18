Dólar Abaixo de R$ 5: O Que o Movimento Significa Para Seus Investimentos

Com o dólar atingindo o menor valor em mais de dois anos, especialistas analisam o cenário e explicam como essa desvalorização pode ser vista como uma estratégia de proteção e ajuste para investidores, e não como uma oportunidade de ganhos rápidos.

A moeda americana, o dólar , que há pouco mais de um ano apresentava uma cotação acima dos R$ 6 e gerava expectativas de novas altas, agora retorna a patamares abaixo dos R$ 5. Este valor não era visto há mais de dois anos, chegando a R$ 4,99, influenciado por otimismos em torno de possíveis negociações entre os Estados Unidos e o Irã.

No entanto, especialistas alertam para que essa desvalorização não seja interpretada como uma oportunidade única ou um convite para apostas direcionais de curto prazo. Thiago Godoy, conhecido como 'Papai Financeiro' e apresentador do programa Resenha do Dinheiro, esclarece que esse movimento não sinaliza uma mudança abrupta e completa para o dólar como moeda principal, mas sim um reflexo de um ajuste estratégico por parte dos investidores.

Godoy sugere que, para aqueles que já possuem investimentos em dólar, este pode ser um momento oportuno para aumentar a alocação. Para os que ainda não o fazem, o cenário atual serve como um chamado à atenção, especialmente considerando a crescente facilidade de investir em dólar diretamente do Brasil. O interesse por ativos atrelados à moeda americana tende a se intensificar em períodos de instabilidade global, funcionando como uma espécie de escudo protetor para diversificar o portfólio e mitigar riscos, ao expor uma parte dele a economias consideradas mais sólidas e resilientes.

Bernardo Pascowitch, fundador e CEO da plataforma Yubb, reforça essa visão, explicando que muitos dos bens e serviços que consumimos diariamente, como viagens, alimentação e até mesmo dispositivos eletrônicos, têm sua precificação influenciada, de alguma forma, pelo preço do petróleo e, consequentemente, pela valorização do dólar. 'Por isso, faz sentido dolarizar parte do patrimônio', observa Pascowitch.

Nesse contexto, o papel do dólar na construção de uma carteira de investimentos se distancia da busca por retornos extraordinários, concentrando-se mais na função de proteção. 'O dólar não é para buscar uma rentabilidade muito alta, mas funciona como hedge, em um mercado mais maduro e estável', reitera Godoy. Ele também aponta que as alternativas para se expor ao dólar vão além da compra direta da moeda, oferecendo diversas opções acessíveis no mercado brasileiro. Investidores podem considerar ETFs (Exchange Traded Funds) negociados na B3, fundos de investimento internacionais e até mesmo criptomoedas, que em sua maioria são cotadas em dólar. A principal recomendação, contudo, é a cautela para evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo. 'Não compre no susto, querendo ganhar rápido. É uma estratégia de longo prazo', enfatiza Godoy, ressaltando a importância de uma visão de longo prazo para a dolarização de parte do patrimônio.

O programa Resenha do Dinheiro, que conta com o patrocínio da B3 e da gestora de investimentos BlackRock, é apresentado por Marília Fontes, sócia-fundadora da Nord Investimentos; Thiago Godoy, o 'Papai Financeiro'; e Bernardo Pascowitch, fundador e CEO do Yubb. A iniciativa tem como objetivo desmistificar a educação financeira e os investimentos, apresentando os temas de forma leve, direta e acessível. Semanalmente, o programa discute os acontecimentos econômicos mais relevantes, com a informalidade de uma conversa entre amigos, mas sem negligenciar a profundidade da análise. A Resenha do Dinheiro é transmitido todas as sextas-feiras, às 19h, no canal do CNN Money no YouTube, e aos domingos, às 15h, na CNN Brasil, oferecendo conteúdo relevante para quem busca compreender melhor o universo financeiro e tomar decisões mais informadas





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