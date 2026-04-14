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Dólar abaixo de 5 reais e Ibovespa em alta recorde: Mercado financeiro reage a notícias geopolíticas

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Dólar abaixo de 5 reais e Ibovespa em alta recorde: Mercado financeiro reage a notícias geopolíticas
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📆4/14/2026 10:45 AM
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O mercado financeiro brasileiro apresentou um desempenho positivo nesta segunda-feira, com o dólar fechando abaixo de 5 reais e o Ibovespa atingindo um novo recorde histórico, impulsionado por notícias sobre negociações entre EUA e Irã e pelo desempenho de ações de commodities.

O mercado financeiro brasileiro apresentou um desempenho positivo nesta segunda-feira, 13, com o dólar fechando abaixo de 5 reais pela primeira vez em mais de dois anos e a bolsa de valores , representada pelo Ibovespa , renovando recordes históricos, superando os 198 mil pontos. Essa performance otimista ocorreu apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio, incluindo o início do bloqueio do Estreito de Ormuz pelos Estados Unidos , demonstrando a resiliência do mercado e a influência de fatores como o fluxo de capital estrangeiro e as expectativas de negociações entre os EUA e o Irã. O movimento positivo foi impulsionado principalmente pelas ações de empresas ligadas a commodities, como mineração e petróleo, que se beneficiaram da alta dos preços globais e da demanda contínua. A queda do dólar e a valorização do Ibovespa refletem a confiança dos investidores na economia brasileira , apesar dos desafios externos, e indicam um cenário favorável para o futuro. Além disso, a queda do dólar em relação ao real teve impactos significativos na economia, tornando as importações mais baratas e potencialmente contribuindo para a redução da inflação. A valorização do Ibovespa , por sua vez, atrai mais investidores e aumenta a confiança no mercado de capitais, incentivando o investimento e o crescimento econômico.

A queda do dólar comercial à vista para 4,997 reais, com baixa de 0,29%, é um marco importante, representando o menor valor desde 27 de março de 2024. A cotação chegou a atingir 4,98 reais durante o pregão. Essa desvalorização da moeda americana foi influenciada por diversos fatores, incluindo as declarações do presidente Donald Trump sobre a possibilidade de negociações com o Irã, que reduziram a aversão ao risco no mercado financeiro global. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a outras moedas fortes, também recuou, reforçando a tendência de baixa observada no Brasil. O euro comercial também acompanhou essa tendência, fechando em baixa. Essa dinâmica cambial tem implicações diretas para a economia brasileira, afetando o comércio exterior, a inflação e o poder de compra dos consumidores. A queda do dólar torna as exportações brasileiras mais competitivas, mas também pode pressionar os preços dos produtos importados. A volatilidade do mercado cambial, no entanto, permanece alta, com os investidores monitorando de perto os desenvolvimentos geopolíticos e as decisões dos bancos centrais.

No mercado acionário, o Ibovespa avançou 0,34%, atingindo um novo recorde histórico de 198.001 pontos. A alta foi impulsionada pelas ações de empresas de commodities, como Vale e Petrobras, que se beneficiaram da valorização dos preços do petróleo e de outros bens primários no mercado internacional. O fluxo contínuo de capital estrangeiro também contribuiu para o desempenho positivo da bolsa brasileira. A expectativa de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã e a consequente redução da aversão ao risco nos mercados globais também impulsionaram o otimismo dos investidores. As bolsas de Nova York também apresentaram um desempenho positivo, com o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq registrando altas significativas. O preço do petróleo também subiu, com o barril do tipo Brent fechando em alta de 4,36%, a US$ 99,36, e o WTI subindo 2,6%, a US$ 99,08. Apesar da alta, os preços do petróleo desaceleraram após as declarações de Trump sobre o Irã. A volatilidade continua elevada, com os investidores monitorando de perto os desdobramentos no Estreito de Ormuz. O desempenho positivo do mercado financeiro brasileiro é um reflexo da confiança dos investidores na economia do país e da expectativa de um cenário macroeconômico mais favorável

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