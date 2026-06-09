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Díaz-Canel aponta três cenários dos EUA para Cuba: agitação social, diálogo coercitivo ou conflito armado

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Díaz-Canel aponta três cenários dos EUA para Cuba: agitação social, diálogo coercitivo ou conflito armado
CubaMiguel Díaz-CanelEUA
📆6/9/2026 10:53 PM
📰CNNBrasil
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Em entrevista e relatório, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirma que os EUA planejam agitação social, diálogo coercitivo para controle econômico ou conflito armado contra Cuba, e que o país está preparado para se defender.

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel , em entrevista ao eldiario.es e em relatório divulgado pelo governo, analisou três cenários que os Estados Unidos poderia estar planejando para Cuba: agitação social, diálogo coercitivo para controle econômico ou conflito armado.

Ele destacou que a pressão dos EUA se intensificou com novas sanções, acusações contra Raúl Castro e retórica belicista, inclusive com ameaças de ação militar. No primeiro cenário, o 'estrangulamento econômico' visa criar escassez de combustível, alimentos e serviços para provocar distúrbios civis e justificar uma intervenção humanitária. No segundo, um diálogo de 'pressão máxima' para ocupar economicamente o país e forçar mudanças políticas. O terceiro prevê um ataque militar direto.

Díaz-Canel lembrou que Cuba não ameaça ninguém, mas se prepara para se defender, citando o exemplo de 32 agentes cubanos mortos em Caracas em janeiro durante um suposto ataque dos EUA. Ele связa a situação cubana com a estratégia estadunidense na Venezuela, defende a soberania e afirma que milhões de cubanos estão dispostos a lutar pela Revolução.

O presidente também mencionou que Cuba busca melhorar relações comerciais e culturais com os EUA, mas sem pressões ou condições para alterar o sistema político

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