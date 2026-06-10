A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro de duas companhias abertas por falta de informações à autarquia. Isso significa que as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados enquanto os registros estiverem suspensos.

A Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) suspendeu o registro de duas companhias abertas por falta de informações à autarquia. Isso significa que as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados enquanto os registros estiverem suspensos.

Além disso, os estrangeiros quebraram a sequência de sete pregões de retiradas e aportaram R$ 19 milhões na B3 em 8 de junho. O secretário de Defesa também planeja viajar para Tampa, na Flórida, para a sede do Centcom, que supervisiona as tropas americanas no Oriente Médio envolvidas no conflito com o Irã. Analistas da agência explicaram que a decisão reflete a fragilização da estrutura financeira da Aegea e sua menor flexibilidade financeira.

O relator do texto, senador Plínio Valério (PSDB-AM), rejeitou emenda com a sugestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a matéria. A Câmara dos EUA aprovou um pacote de US$ 70 bilhões para política migratória de Trump, que será usado para financiar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) e a Patrulha de Fronteira até o final do mandato do republicano.

A companhia informou que R$ 5,4 bilhões serão direcionados para construir as duas usinas e cerca de R$ 600 milhões na infraestrutura de gás. A decisão da CVM é um sinal de que as companhias devem ser transparentes e fornecer informações precisas à autarquia. A falta de informações pode ter consequências graves para as companhias, incluindo a suspensão do registro e a impossibilidade de ter os valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados.

Além disso, a decisão da Câmara dos EUA é um sinal de que a política migratória de Trump será continuada até o final do mandato. A construção das usinas e a infraestrutura de gás são importantes projetos que podem trazer benefícios econômicos e sociais para a região. A transparência e a responsabilidade são fundamentais para as companhias e para o governo, e a decisão da CVM é um exemplo disso





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