CVM apresenta plano de mutirões e investimento em IA para reduzir 20% dos processos administrativos até dezembro

A Comissão de Valores Mobiliários propõe 22 medidas, incluindo mutirões remunerados, reforço de pessoal e implantação de IA generativa, com necessidade de R$ 560 milhões da taxa TFMTVM para 2026.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhou ao Ministério da Fazenda um plano abrangente para enfrentar o acúmulo de processos administrativos que ainda pesa sobre a autarquia.

O documento, apresentado nesta quarta‑feira, 27, traz 22 medidas estruturais que visam reduzir em 20% o estoque de processos até o final do ano, conforme meta fixada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, no início de maio. Entre as ações previstas, destaca‑se a implementação de mutirões de trabalho, com pagamento de horas extras e incentivos financeiros para os servidores que se voluntariarem a participar.

Para viabilizar a iniciativa, a proposta exige a destinação de R$ 560 milhões em 2026, valores provenientes da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários (TFMTVM), que será integralmente repassada à CVM. A taxa varia conforme o patrimônio líquido das instituições financeiras, com valores que vão de cerca de R$ 500 a aproximadamente R$ 600 mil por empresa.

Além do reforço de pessoal, o plano prevê a recomposição do quadro de funcionários, que atualmente sofre de "insuficiência crônica", por meio da convocação de cadastro de reserva de concursos públicos e da contratação temporária de especialistas. A ideia é garantir que a autarquia conte com um contingente adequado de profissionais para dar continuidade às atividades de supervisão e regulação do mercado de capitais.

No âmbito tecnológico, a CVM propôs a criação de uma plataforma integrada de dados e inteligência supervisora, que deve incorporar ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa e analítica para acelerar o julgamento e a instrução dos processos. O plano inclui ainda um programa intensivo de capacitação em tecnologia, dados e IA para os servidores, bem como a aquisição de soluções de "machine learning" e análise de redes voltadas à detecção de abusos de mercado.

A proposta também contempla a internalização de sistemas atualmente operados por entidades autorreguladoras, a ampliação da capacidade de infraestrutura computacional com migração para nuvem segura e a implantação de mecanismos que permitem bloquear sites e pagamentos associados a ofertas irregulares. Na parte de supervisão, a CVM pretende ampliar o monitoramento da indústria de fundos, estabelecer rotinas sistemáticas de auditoria e verificação de lastro em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) e fundos de cota única, além de criar um sistema de processamento de informações oriundas de acordos de cooperação técnica.

Por fim, a proposta traz ainda ações voltadas à valorização e retenção de talentos, como política de progressão na carreira, consultoria especializada para redesenho organizacional e otimização de fluxos de trabalho. Se aprovada, a medida possibilitará a CVM operar com mais eficiência, reduzir significativamente o backlog de processos e melhorar a qualidade da supervisão do mercado financeiro brasileiro, contribuindo para a estabilidade e a confiança dos investidores.

A decisão monocrática de Flávio Dino, que recebeu o endosso dos demais ministros do STF, reforça o comprometimento do poder judiciário com a modernização da regulação e o fortalecimento da governança institucional





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