Cuts in US aid and demotions linked to Ebola outbreak in Congo

The Ebola outbreak in the northeastern Democratic Republic of Congo is linked to cuts in US aid and demotions, according to professionals and organizations. The scale of the epidemic is considered much larger by the World Health Organization (WHO), and the rare Bundibugyo strain of the virus may have been circulating for months before detection.

Enquanto um surto mortal de Ebola assola o nordeste da República Democrática do Congo, muitos profissionais de saúde analisam criticamente os eventos que precederam a crise.

Demissões de profissionais de saúde financiados pelos Estados Unidos, escassez de suprimentos médicos essenciais e uma drástica redução no apoio americano a programas de ajuda humanitária global são consideradas relacionadas a esse surto, com quase 600 casos suspeitos até o momento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que ‘sabemos que a escala da epidemia na RD Congo é muito maior’ e que essa cepa do vírus – para a qual não existe vacina ou tratamento específico – pode ter circulado por meses antes de ser detectada.

A OMS diz que há 139 mortes suspeitas de Ebola em surto no Congo. Há vários motivos para essa demora, segundo a OMS: a cepa incomum do vírus, a fragilidade da infraestrutura de saúde na área rural onde o surto se originou e os conflitos étnicos na região que dificultaram a realização de testes.

Mas a resposta tardia também lançou uma luz incômoda sobre os custos reais dos cortes na ajuda externa promovidos pelo governo Trump e sua retirada da OMS. Embora o governo Trump esteja empenhado em atribuir a culpa a outros, trabalhadores humanitários e especialistas afirmaram que os cortes no financiamento dos Estados Unidos e as demissões em diversas áreas prejudicaram a capacidade mundial de responder ao Ebola





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