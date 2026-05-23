Infelizmente, devido a falta de notícias coesas de acordo com as regras, não é possível exibir uma descrição. Portanto, a descrição está em branco.

Boi da Garoa e Mestres do Cavalo Marinho Pernambucano - Sesc Pompeia; Baile Nostalgia - Avenida Paulista; Prosas Musicais - Samba na Pauliceia 90 - Centro de Pesquisa e Formação; Procura-se Susan Desesperadamente - CineSesc; Gero Camilo e Marcelino Freire leem "Escalavra" - Sesc 24 de Maio; Fim De Partida - Sesc Pinheiros; Lia De Itamaracá - Sesc 14 Bis; Neymar Dias e Claudio Lacerda - Sesc Casa Verde; Boate Class - Avenida Paulista; Baile da Trupe Benkady - Sesc Consolação; Getúlio Abelha com participações de Zaynara, Katy da Voz e Wirk - Sesc Pompeia; Sobre Elas: Uma Manifesta!

- Sesc Vila Mariana; Bete Balanço - CineSesc; Impressão de Clichês em Xilogravura - Sesc 24 de Maio; Suaveciclo - Sesc Pompeia; Baile do Risca Fada convida Karol Conká - Avenida Paulista; O Tempo da Agroecologia: 10 anos de Mostra Agroecológica - Sesc Itaquera; Pick-up Família - Sesc Galeria; Poesia e Palhaçada: Rimas e Gargalhadas - Sesc Belenzinho; Caetana e Frevo Bixiga Orquestra - Sesc 24 de Maio; Brincadeiras de Quintal - Sesc Casa Verde; Jogos do Mundo - Sesc Galeria; Mar Fantasma com Cia La Leche - Sesc Belenzinho; Cantigas de Amor para um Coração Pequeno - Sesc Galeria; Da Alfaia ao Baque Virado - Sesc Galeria; JAMZZ - Especial: Alô, Alô, Marciano - Sesc Itaquera; Pulando corda - Sesc Santo Amaro; Cortejo do Polvo - Sesc Belenzinho; Fim De Partida - Sesc Pinheiros; O Iluminado - CineSesc; Antes De Dormir - Sesc Ipiranga; O Tempo da Agroecologia: 10 anos de Mostra Agroecológica - Sesc Itaquera; Pra Não Secar com as atrizes Monika Norte e Luciana Almeida e poeta Carla Silva - Sesc Pompeia; LARP | Os causos de Piratininga: Uma garoa que povoa - Sesc Casa Verde; Bakulu: Zumbiido Afropercussivo - Sesc Consolação; Oficina de Extraterrestres - CineSesc; Baile no Colo: Banda de Pífanos - Sesc 24 de Maio; Aquarela Cósmica: Criando Outros Universos - Sesc Itaquera; Vivência de Graffiti - Sesc Bom Retiro; Vivência de Discotecagem - Sesc Bom Retiro; Cultivo de Plantas Ornamentais - Sesc Galeria; Costurando La Ursa em Feltro - Sesc 24 de Maio; Caetana e Frevo Bixiga Orquestra - Sesc 24 de Maio; Círculo das Baleias - Sesc Santo Amaro; Brincar que encanta: construindo e manipulando o Traca-Traca - Avenida Paulista; Converso com mães - Sesc Ipiranga; Pé de Livros - Sesc Galeria; Circo Interativo - Vivências de Picadeiro - Sesc Belenzinho; Stefanie convida Cris SNJ e Nega Gizza - Sesc Bom Retiro; Beatles Cordel - Sesc Santo Amaro; Acompanhe Entretenimento nas Redes Sociai





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Concertos Teatros Festa Pular Corda Show Evento Galeria Boate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

São Paulo chega a 13 Copas do Mundo seguidas com 'crias' na SeleçãoA convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 teve, mais uma vez, representantes formados em Cotia.

Read more »

São Paulo: Influenciadora digital e chefe do PCC presa em operação anti lavagem de dinheiroUma investigação de sete anos resultou na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra, do chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, além da esposa e parentes, acusados de lavagem de dinheiro do PCC.

Read more »

Governo recebe representantes dos estudantes em São PauloOs estudantes, incluindo representantes do DEA (Diretorio Central dos Estudiantes), estavam reunidos com representantes do governo em São Paulo para debater reivindicações em relação à vida estudantil e às condições de trabalho dos servidores das universidades estaduais.

Read more »

Dória pede rescisão após receber ofensas e encaminha saída do São PauloO zagueiro Dória solicitou rescisão de contrato com o São Paulo após sofrer ataques nas redes sociais e encaminha saída do clube; entenda.

Read more »