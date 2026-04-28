Curso Gratuito 'IA Para Todos' Capacita Brasileiros em Inteligência Artificial

A StartSe e a IBM oferecem um curso online gratuito de 3h30 para aprender os fundamentos da inteligência artificial, com mais de 200 mil inscritos e vagas abertas. A iniciativa visa democratizar o acesso ao conhecimento e preparar profissionais para o futuro do trabalho.

Aprender o básico de inteligência artificial de forma acessível e rápida é agora uma realidade com o curso 'IA Para Todos'. Esta iniciativa, fruto da parceria entre a StartSe e a IBM , já conta com mais de 200 mil inscritos e continua aberta a quem deseja compreender a tecnologia que está remodelando o mercado de trabalho.

O curso, totalmente online e projetado para iniciantes, tem como objetivo ambicioso formar 1 milhão de brasileiros nos fundamentos da inteligência artificial. Lançado em um momento oportuno, no Dia Mundial da Educação, o programa ressalta a importância do acesso ao conhecimento e a urgência do letramento digital em um cenário onde a IA se integra cada vez mais ao cotidiano empresarial.

Com duração total de 3 horas e 30 minutos, o curso é dividido em quatro módulos que abordam desde os conceitos básicos da inteligência artificial até questões éticas, seu impacto social e aplicações práticas no dia a dia e no ambiente profissional. A grade curricular foi cuidadosamente elaborada para atender a pessoas com pouca ou nenhuma familiaridade com a tecnologia, incluindo aquelas que ainda utilizam ferramentas digitais de forma limitada.

Diferentemente de cursos voltados para desenvolvedores, não é necessário ter conhecimento prévio em programação, estatística ou áreas afins. A acessibilidade é uma prioridade, com recursos inclusivos para alcançar públicos historicamente excluídos da tecnologia. O formato online flexível permite que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, sem prazos rígidos. Ao concluir o curso, os participantes recebem um certificado digital que pode ser adicionado a seus currículos e perfis profissionais.

As inscrições para o 'IA Para Todos' são gratuitas e podem ser feitas através do site da StartSe. O processo é simples e rápido, sem exigência de mensalidades, taxas de matrícula ou comprovação de escolaridade. A StartSe, fundada em 2014, é uma plataforma brasileira de educação corporativa focada em inovação e novas tecnologias, enquanto a IBM traz sua vasta experiência no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, como o supercomputador Watson e a plataforma watsonx.

Segundo Christiano Kruel, CIO da StartSe, o principal desafio no Brasil não é mais a disponibilidade da tecnologia, mas sim torná-la compreensível e acessível a todos. Ele enfatiza que a inteligência artificial deixou de ser uma competência técnica restrita e se tornou uma habilidade essencial para diversas áreas profissionais, alertando que a falta de familiaridade com a IA pode aumentar as desigualdades no mercado de trabalho.

Piero Franceschi, CEO da StartSe, complementa que a IA não elimina o trabalho humano, mas transforma o tipo de contribuição esperada dos profissionais, tornando o letramento básico em IA fundamental para a produtividade e tomada de decisões. Como um desdobramento da iniciativa, a StartSe realizará a segunda edição do StartSe AI Festival em São Paulo, nos dias 13 e 14 de maio de 2026, reunindo executivos, especialistas e empresas que aplicam inteligência artificial





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