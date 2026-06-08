Curitiba terá semana de contraste: sol no início e chuva intensa a partir de quarta-feira

Previsão do tempo para Curitiba entre 8 e 14 de junho de 2026 mostra início de semana com sol e temperaturas amenas, seguido por chuvas fortes a partir de quarta-feira, com volumes expressivos e queda nas temperaturas.

Curitiba se prepara para uma semana de contrastes entre os dias 8 e 14 de junho de 2026. Os primeiros dias, segunda e terça-feira, serão marcados por céu parcialmente nublado com períodos de sol e ausência de chuva, proporcionando temperaturas agradáveis que variam entre mínimas de 11°C e máximas de 21°C. Na segunda-feira, o sol predomina com poucas nuvens, sensação térmica em torno de 16°C durante o dia e umidade relativa do ar em 41%, um nível relativamente baixo para a capital paranaense.

Os ventos sopram a 3,23 m/s e o índice ultravioleta chega a 5,09, classificado como moderado, exigindo atenção à exposição solar, especialmente nos horários de pico. A terça-feira segue com tempo parcialmente nublado e temperatura máxima de 21°C, com sensação térmica variando entre 11°C pela manhã e 17°C à tarde. A umidade do ar sobe para 51%, e os ventos atingem 3,54 m/s. O índice ultravioleta permanece moderado em 4,09.

Esses dias iniciais oferecem uma oportunidade para atividades ao ar livre, mas é importante manter a hidratação e usar protetor solar devido aos níveis de radiação. A partir de quarta-feira, 10 de junho, o cenário se transforma drasticamente com a chegada de uma frente fria que traz chuvas intensas e persistentes. A quarta-feira será de chuva forte com probabilidade de 100% e volume estimado de 16,96 mm em 24 horas.

As temperaturas despencam, com máxima de apenas 14°C e mínima de 11°C. A sensação térmica fica entre 11°C pela manhã e 13°C durante o dia e à noite. A umidade do ar salta para 98%, e os ventos diminuem para 2,1 m/s. O índice ultravioleta cai para 1,7, indicando baixo risco de exposição solar. A quinta-feira mantém o tempo instável com chuva fraca ao longo do dia, probabilidade de 100% e volume de 2,15 mm.

As temperaturas seguem baixas, entre 13°C e 15°C, com umidade em 96% e ventos fracos de 1,68 m/s. Já a sexta-feira será de chuva moderada, com 100% de chance e 12,81 mm previstos. As temperaturas permanecem na faixa dos 13°C a 15°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã e 15°C à tarde. A umidade do ar chega a 97%, e os ventos são de 2,8 m/s.

O índice ultravioleta é praticamente nulo, em 0,2, indicando ausência de risco solar. Esses dias exigem cuidados com vias alagadas, visibilidade reduzida e possíveis quedas de árvores, além da recomendação de evitar deslocamentos não essenciais. No fim de semana, o tempo começa a dar sinais de melhora, mas ainda com possibilidade de precipitações. O sábado terá céu parcialmente nublado com chuva fraca, probabilidade de 78% e volume de apenas 1,08 mm.

As temperaturas sobem levemente, com mínima de 11°C e máxima de 17°C. A umidade do ar recua para 71%, e os ventos são fracos, a 1,51 m/s. O índice ultravioleta é baixo, em 1,0. O domingo apresenta menor chance de chuva, com 20% de probabilidade e volume insignificante de 0,15 mm. As temperaturas variam entre 11°C e 15°C, com sensação térmica de 11°C pela manhã e 13°C durante o dia.

A umidade do ar fica em 81%, e os ventos sopram a 2,36 m/s. O índice ultravioleta permanece baixo, em 1,0. O domingo pode ter abertura de tempo ao longo do dia, permitindo a retomada gradual de atividades externas. Em resumo, a semana em Curitiba começa com estabilidade e temperaturas amenas, mas sofre uma virada brusca com a chegada de chuvas intensas e frio, que se estendem até o fim de semana, quando o cenário começa a se dissipar.

A população deve ficar atenta aos alertas meteorológicos e se preparar para as mudanças climáticas abruptas





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