Curiosidades sobre o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Marrocos é mais do que uma imagem clássica do deserto. Em um único território, o país reúne paisagens muito diferentes entre si: montanhas com neve, praias banhadas pelo Atlântico, vales secos, oásis e dunas do Saara. Além disso, o país tem duas línguas oficiais, o árabe e o amazigue, mas é marcado pelo multilinguismo. Entre as curiosidades mais inusitadas associadas a Marrocos está a ideia de que o fígado, e não o coração, seria o órgão ligado ao amor.
Visitantes na estação de esqui de Oukaimeden, no Marrocos — Foto: Fadel Senna/AFP Quando se fala em Marrocos , muitos pensam em dunas de areia e cidades cercadas pelo deserto.
Mas o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo guarda surpresas como estações de esqui, monarquia como forma de governo e até uma herança histórica que associa o fígado, e não o coração, ao amor. ➡️ Neste sábado (13), a Seleção Brasileira enfrenta o Marrocos em seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026. A partida será às 19h, no horário de Brasília (18h no horário local), no Estádio MetLife, em New Jersey-Nova York, nos Estados Unidos. Veja, abaixo, curiosidades sobre o primeiro adversário do Brasil na Copa
Marrocos Copa Do Mundo Estação De Esqui Monarquia Fígado Coração Amor
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