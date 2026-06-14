Curaçao faz história na Copa do Mundo com astro formado no Manchester United

A seleção de Curaçao vive um momento único ao disputar sua primeira Copa do Mundo. Com um meia-atacante destacado, ex-promessa do Manchester United, e uma estratégia de naturalização, o time busca surprender no torneio.

Há 46 minutos: O confronto entre Alemanha e Curaçao marca um momento histórico para a seleção caribenha, sendo considerado o maior evento esportivo do país.

No centro das atenções está o meia-atacante de 26 anos, formado na academia do Manchester United, que se destaca pela velocidade e habilidade. Diferente da maioria dos convocados, que são descendentes de holandeses nascidos na Europa, ele representa uma rara exceção: um jogador realmente nascido e formado em Curaçao. A seleção, treinada pelo holandês que retornou após cuidar da filha, reforçou o elenco com naturalizados, mas mantém o foco em escrever uma nova página ao estrear na Copa do Mundo.

A campanha sob o comando atual mostra um aproveitamento de 68,3%, com 12 vitórias, cinco empates e três derrotas, refletindo a evolução técnica e tática do time





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