A pequena ilha caribenha de Curaçao Classifica-se pela primeira vez para uma Copa do Mundo da FIFA com uma seleção formada em grande parte por jogadores nascidos na Holanda, sob o comando do experiente treinador Dick Advocaat. A classificação inédita gerou grande euforia no país, onde o futebol estava adormecido nas últimas décadas. A estreia será contra a Alemanha em Houston.

Curaçao , a pequena ilha caribenha com forte ligação histórica com a Holanda , está fazendo sua estreia histórica em uma Copa do Mundo da FIFA. A seleção, apelidada de ' Blue Wave ', se classificou para o torneio de 2026 após superar as Eliminatórias da Concacaf, incluindo uma vitória sobre a Jamaica que selou a vaga e levou multidões às ruas do arquipélago.

A relação com o futebol no país é recente e passou por um período de estagnação nas últimas décadas devido a problemas administrativos na federação. O baseball sempre foi o esporte mais popular em Curaçao, mas a classificação inédita despertou um novo entusiasmo nacional pelo futebol. A equipe, treinada pelo experiente holandês Dick Advocaat, possui uma peculiaridade: 25 dos 26 jogadores convocados nasceram na Holanda e não na ilha.

O único representante nativo de Curaçao no elenco é o meia [Nome do jogador], que recebeu sua primeira convocação em 2025. Em entrevista à FIFA, ele emocionou-se ao relembrar a chance de jogar em casa, no estádio em frente à escola que frequentou na infância, e a presença de sua avó, de 96 anos, que faleceu dois meses depois. Para ele, a Copa é uma oportunidade de mostrar a cultura e a história de Curaçao ao mundo.

O jogador destacou que a seleção, considera o menor país do Mundial, tem uma jornada coletiva longa, com veteranos como o capitão Leandro Bacuna e o goleiro Eloy Room defendendo a seleção há mais de uma década. A estratégia de recrutar jogadores com heritage neerlandês never foi vista como um problema. O presidente da Federação, Gilbert Martina, afirmou em maio de 2025 que a busca por naturalizações continuaria para elevar o nível técnico do time.

Advocaat, que já treinou a Holanda na Copa de 1994, retornou ao cargo após pedir demissão em fevereiro de 2026 para cuidar da saúde da filha. Sob seu comando, Curaçao teve um aproveitamento de 68,3% em 20 jogos, com 12 vitórias, cinco empates e três derrotas. Nas Eliminatórias, a equipe liderou sua chave na segunda fase com 100% de aproveitamento, vencendo Haiti, Santa Lúcia, Aruba e Barbados em jogos únicos.

A estreia na Copa do Mundo de 2026 será contra a Alemanha, em Houston, no domingo, 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV. O jogo promete ser uma celebração da conexão entre a ilha e a diáspora holandesa, enquanto Curaçao busca consolidar sua presença no cenário futebolístico global





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