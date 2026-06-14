Curaçao é a seleção mais comentada da Copa do Mundo 2026

A seleção de Curaçao é uma das mais comentadas da Copa do Mundo 2026, com brasileiros elogiando os jogadores pela aparência e simpatia.

A seleção de Curaçao é uma das mais comentadas dessa Copa do Mundo de 2026. No perfil oficial deles, existe uma chuva de comentários elogiando os jogadores, seja pela simpatia ou até mesmo pela aparência.

Os brasileiros, é claro, participam desse movimento de mensagens carinhosas nas redes sociais. A equipe da seleção compartilha fotos oficiais dos jogadores que estarão nessa Copa. Nos comentários, teve internauta brasileiro que disse: "Só homem lindo". Outro concordou: "Nossa, só tem gato".

Mais gente elogiou em português: "Belíssimos"; "Gente, que seleção é essa...

"; "Benza, Deus"; "Além de carismáticos são belíssimos". E tem internauta de outros países elogiando também.

"Meus olhos estão abençoados", disse uma pessoa, em inglês. No mesmo idioma, outras pessoas concordaram. As fotos em questão mostram os seguintes jogadores: Gervane Kastaneer, Sontje Hansen, Eloy Room, Leandro Bacuna, Roshon van Eijma, Armando Obispo, Jurgen Locadia, Joshua Brenet, Livano Comenencia e Tahith Chong. Curaçao estreia em Copas do Mundo agora em 2026.

A seleção já havia chamado a atenção antes do campeonato começar, quando apareceu utilizando um ônibus escolar antigo, sem janelas, para chegar ao amistoso contra de Aruba, em Willemstad, capital do país caribenho com menos de 200 mil habitantes. Naquele dia, Curaçao fez 4 a 0. A seleção está no Grupo E, que também tem Alemanha, Costa do Marfim e Equador. A estreia da seleção curaçauense acontece neste domingo (14), contra os alemães, em Houston.

Seu segundo jogo está marcado para o dia 20, diante do Equador, em Kansas City. A última partida da fase de grupos acontecerá no dia 25, contra a Costa do Marfim, na Filadélfia





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