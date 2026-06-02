Óculos inteligentes transformam policiais em centrais de informação em Tianjin

A tecnologia integra reconhecimento facial e de placas, permitindo acesso rápido a dados durante patrulhamento e gestão de trânsito.

Imagine um policial observando uma rua movimentada e recebendo informações instantaneamente sem precisar consultar um dispositivo. Parece cena de filme futurista, mas já faz parte da rotina de agentes em Tianjin , no norte da China.

Por lá, os óculos inteligentes deixaram de ser uma demonstração tecnológica para assumir funções práticas no trabalho policial. A proposta é simples: transformar o campo de visão do agente em uma central de informações. Enquanto caminha, o policial pode acessar dados sobre pessoas, veículos e situações ao seu redor sem interromper a atividade. Em vez de procurar informações em uma tela separada, a consulta acontece praticamente diante dos olhos





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