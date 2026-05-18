Cuidado com a ofensiva publicitária da Petrobras: exploração de temas sensíveis e responsabilização de administradores

A Petrobras lançou uma ofensiva publicitária no início do mês em meio à escalada do petróleo provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, no qual misturou comunicação corporativa com defesa política do governo federal. A campanha é motivo de preocupação por associar diretamente a atuação da estatal ao governo federal em meio à pressão sobre combustíveis. O conteúdo dessas peças publicitárias reacente temas sensíveis no Tribunal de Contas da União e pode levar a responsabilização de administradores, já que os gestores devem atuar em consonância com os interesses da companhia e veda atos praticados com finalidade estranha ao objeto social da empresa.

A Petrobras lançou uma ofensiva publicitária no início do mês em meio à escalada do petróleo provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, no qual misturou comunicação corporativa com defesa política do governo federal.

A campanha é motivo de preocupação por asociar diretamente a atuação da estatal ao governo federal em meio à pressão sobre combustíveis. O conteúdo dessas peças publicitárias reacende um tema sensível no Tribunal de Contas da União relacionado aos limites da publicidade institucional de estatais e ao uso da estrutura corporativa de empresas públicas para promoção indireta de governos.

Essa discussão também alcança a responsabilização de administradores, pois os gestores devem atuar em consonância com os interesses da companhia e veda atos praticados com finalidade estranha ao objeto social da empresa





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