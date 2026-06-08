A semana em Cuiabá será marcada por contrastes, com tempo seco e chuvoso, e temperaturas variando entre 19°C e 36°C.

Cuiabá terá uma semana de contrastes entre os dias 8 e 14 de junho. O início da semana será marcado por céu parcialmente nublado, ausência de chuva e temperaturas elevadas, com máximas próximas de 36°C. A partir de quarta-feira, uma virada no tempo traz chuvas, queda nas temperaturas e aumento da umidade, condições que devem se estender até o fim do período.

As temperaturas variam entre mínimas de 19°C e máximas de 36°C ao longo dos sete dias. A segunda-feira será marcada por céu carregado, mas sem previsão de chuva, com temperaturas entre 19°C e 36°C. A sensação térmica chega a 33°C durante o dia e cai para 22°C à noite. A umidade do ar estará em apenas 23%, nível baixo que exige atenção à hidratação. Os ventos serão fracos, a 1,26 m/s.

O índice ultravioleta será alto, com valor de 8,1. A terça-feira será de céu parcialmente nublado, sem registro de chuva, com temperaturas entre 19°C e 36°C. A sensação térmica durante o dia será de 32°C, chegando a 30°C à noite. A umidade do ar permanece baixa, em 22%. Os ventos sopram a 2,18 m/s.

O índice ultravioleta segue elevado, com valor de 7,69. Na quarta-feira, o tempo muda. O dia será parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. A probabilidade de precipitação é de 26%, com volume estimado de 0,45 mm.

As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica cai para 30°C durante o dia e 24°C à noite. A umidade sobe para 33%. Os ventos ganham força, com velocidade de 6,15 m/s.

O índice ultravioleta recua para 5,67. A quinta-feira será o dia mais chuvoso da semana. A previsão indica chuva moderada com probabilidade de 100% e volume estimado de 11,52 mm. As temperaturas ficam entre 20°C de mínima e 21°C de máxima, com pouca variação ao longo do dia.

A sensação térmica permanece em torno de 21°C em todos os períodos. A umidade do ar dispara para 94%. Os ventos estarão fracos, a 1,69 m/s. O índice ultravioleta será de 4,01.

Na sexta-feira, a chuva fraca persiste com probabilidade de 100% e volume estimado de 2,12 mm. As temperaturas variam entre 20°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica fica em 25°C durante o dia e 26°C à noite. A umidade do ar permanece elevada, em 76%.

Os ventos sopram a 2,85 m/s. O índice ultravioleta cai para 0,31, nível muito baixo. O sábado terá céu parcialmente nublado com chuva fraca. A probabilidade de precipitação é de 96%, com volume estimado de 1,05 mm.

As temperaturas variam entre 20°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica chegará a 32°C durante o dia e 30°C à noite. A umidade recua para 53%. Os ventos sopram a 2,81 m/s.

O índice ultravioleta será de 1,0. O domingo encerra a semana com céu parcialmente nublado e chuva fraca. A probabilidade de precipitação é de 76%, com volume estimado de 1,41 mm. As temperaturas ficam entre 21°C de mínima e 33°C de máxima.

A sensação térmica chegará a 34°C durante o dia, recuando para 29°C à noite. A umidade estará em 48%. Os ventos sopram a 2,81 m/s. O índice ultravioleta permanece em 1,0.

A semana em Cuiabá se divide em dois momentos distintos. De segunda a terça-feira, o tempo seco predomina, com ausência de chuva, umidade muito baixa e temperaturas máximas próximas de 36°C, além de índice ultravioleta elevado que exige proteção solar. A partir de quarta-feira, uma mudança progressiva no tempo eleva a probabilidade de chuva.

O pico ocorre na quinta-feira, com chuva moderada, volume de 11,52 mm, umidade de 94% e temperaturas que não devem ultrapassar 21°C. Nos dias seguintes, sexta, sábado e domingo, as chuvas continuam em menor intensidade, com volumes entre 1,05 mm e 2,12 mm, e as temperaturas máximas voltam a subir gradualmente, chegando a 33°C no domingo





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