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Cuca Elogia Neymar e Torce por Convocação para a Copa do Mundo

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Cuca Elogia Neymar e Torce por Convocação para a Copa do Mundo
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📆4/29/2026 11:21 AM
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Técnico do Flamengo destaca a inteligência e o desempenho de Neymar após partida pela Sul-Americana e expressa seu desejo de ver o atacante na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, apesar da ausência em amistosos recentes. Cuca também comenta sobre a receptividade da torcida argentina e a possibilidade de Neymar e Gabigol jogarem contra o Palmeiras.

O técnico Cuca , após a partida entre o Flamengo e o Independiente del Valle em Buenos Aires pela Sul-Americana , teceu elogios ao desempenho de Neymar , ressaltando sua inteligência e capacidade de desequilibrar jogos.

Apesar de reconhecer que o atacante enfrentou marcação forte no primeiro tempo, Cuca observou uma melhora significativa na segunda etapa, onde Neymar encontrou mais espaços para atuar e demonstrou sua visão de jogo com passes precisos e difíceis de antecipar. O treinador destacou a participação crucial de Neymar no lance que originou o gol de Gabigol, evidenciando sua importância para o time mesmo quando não finaliza diretamente as jogadas.

A avaliação de Cuca surge em um momento crucial, com a proximidade da convocação para a Copa do Mundo, e o técnico não escondeu seu desejo de ver Neymar na lista final da Seleção Brasileira, independentemente de sua ausência nos amistosos preparatórios sob o comando de Carlo Ancelotti. Cuca enfatizou que a decisão final cabe à comissão técnica da Seleção, mas expressou sua torcida como um cidadão brasileiro.

Além do desempenho de Neymar, Cuca comentou sobre a receptividade calorosa que o jogador recebeu da torcida argentina. Ele expressou sua satisfação com a educação e o respeito demonstrados pelos torcedores do Independiente del Valle, que aplaudiram Neymar ao final da partida. Essa manifestação de apreço, segundo Cuca, é um exemplo positivo do espírito esportivo e da admiração que Neymar desperta em outros países.

O treinador ressaltou a importância de valorizar esses gestos de cordialidade e respeito mútuo entre torcidas e jogadores. A próxima partida do Flamengo, um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, apresenta um novo desafio para Cuca e sua equipe. A questão da participação de Neymar e Gabigol no jogo, considerando a relutância de ambos em atuar em gramados sintéticos, foi abordada pelo treinador, que afirmou que conversará com os jogadores para avaliar a possibilidade de contá-los.

Cuca reconheceu que a presença de ambos seria um reforço significativo para o time, mas respeitará a decisão final dos atletas. A partida contra o Palmeiras é crucial para o Flamengo na busca por pontos importantes no Campeonato Brasileiro, e a definição do time titular será fundamental para o sucesso da equipe. O debate sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo continua aquecido, e a opinião de Cuca adiciona um novo elemento à discussão.

O treinador, ao expressar sua torcida pelo atacante, reforça a crença de muitos torcedores e especialistas de que Neymar, mesmo com suas recentes dificuldades e ausência em alguns jogos, ainda pode fazer a diferença na Seleção Brasileira. A inteligência tática, a habilidade individual e a capacidade de desequilibrar partidas são qualidades que o tornam um jogador valioso, e Cuca acredita que ele está se preparando para voltar ao seu melhor nível.

A decisão final, no entanto, cabe a Carlo Ancelotti, que terá que avaliar o momento físico e técnico de Neymar, bem como suas necessidades táticas para a Copa do Mundo. A expectativa em torno da convocação é grande, e a torcida brasileira aguarda ansiosamente a lista final, na esperança de ver Neymar liderando o ataque da Seleção em busca do hexacampeonato.

A partida contra o Palmeiras, além de sua importância no Campeonato Brasileiro, pode servir como um teste para Neymar, que terá a oportunidade de demonstrar seu potencial e mostrar a Ancelotti que está pronto para voltar a defender as cores do Brasil. É importante lembrar que o jogo é destinado a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade

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