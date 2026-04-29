Cuca coloca Neymar e Gabigol em dúvida para clássico contra o Palmeiras

O técnico Cuca do Santos colocou em dúvida a presença de Neymar e Gabigol para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (02), no Allianz Parque. A incógnita surge devido à restrição histórica da dupla ao gramado sintético da arena rival, o que torna a participação dos atacantes incerta pela comissão técnica. Cuca pretende debater o tema individualmente com os atletas para avaliar o desgaste físico e os riscos de lesão antes de definir a escalação titular.

O técnico Cuca do Santos colocou em dúvida a presença de Neymar e Gabigol para o clássico contra o Palmeiras , marcado para o próximo sábado (02), no Allianz Parque.

A incógnita surge devido à restrição histórica da dupla ao gramado sintético da arena rival, o que torna a participação dos atacantes incerta pela comissão técnica. Cuca pretende debater o tema individualmente com os atletas para avaliar o desgaste físico e os riscos de lesão antes de definir a escalação titular.

'Não sei se vou contar com Neymar, com Gabigol, por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam em relação ao gramado sintético. Vamos conversar com eles. Lógico que se puder a gente fica mais fortalecido', explicou o comandante santista após o compromisso na Argentina. O clássico ganha contornos decisivos para Neymar, que busca uma vaga na lista final de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Com a convocação marcada para o dia 18 de maio, o camisa 10 tem apenas cinco jogos para convencer a comissão técnica da Seleção. Cuca preferiu não interferir na decisão de Ancelotti, mas fez questão de exaltar a evolução física e o respeito demonstrado pelo público internacional ao craque.

'Ele ser convocado para a seleção é uma questão do treinador. Eu torço, como brasileiro, para que isso aconteça. No segundo tempo ele encontrou mais espaço, criou, fez jogadas muito inteligentes. Eu vejo ele forte e cada vez mais forte', destacou o técnico.

O Santos encara o Palmeiras em uma situação crítica, ocupando a 17ª colocação com apenas 14 pontos. Diante do líder da competição, Cuca defendeu o sistema tático utilizado recentemente e negou que a defesa esteja em um momento ruim. De acordo com o treinador, a equipe teve o predomínio das ações na Sul-Americana e precisa apenas ajustar o último passe para converter o volume de jogo em vitórias no Brasileiro.

'Eu não vejo que o sistema defensivo esteja mal. Se pegarmos o segundo tempo, eu não lembro de uma chance clara que o San Lorenzo tenha tido. A equipe deles é muito forte no jogo aéreo e foi só essa bola. Então, acho que a defesa não jogou mal, não', analisou Cuca.

Ele avaliou também que o Santos teve o controle da maior parte da partida no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, nesta terça-feira (28), no Nuevo Gasómetro. O comandante destacou a dificuldade do confronto, potencializada pela motivação do adversário e pela atmosfera na cidade.

'Aqui é um lugar muito difícil de jogar. Nós saímos atrás do placar em um jogo muito perigoso, de muita intensidade. Fizemos o gol de empate, tivemos a chance de virar e acho que em dois terços da partida controlamos muito bem o jogo', analisou Cuca. Para ele, o Peixe soube lidar com a pressão, mas pecou na hora de transformar a posse de bola em vantagem no placar.

No entanto, o técnico ressaltou que o empate 'não é um mau resultado', pois transfere a responsabilidade para os jogos na Vila Belmiro. Com apenas três rodadas restantes na fase de grupos, o Santos não possui mais margem para erros. Cuca projetou um cenário de obrigação para as próximas partidas se o clube quiser avançar ao mata-mata. O desafio será grande, já que a equipe precisa vencer todos os confrontos restantes para sonhar com a classificação no torneio continental.

Por fim, o Santos volta a focar no Campeonato Brasileiro para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (02), no Allianz Parque. Logo depois, o Peixe viaja para enfrentar o Deportivo Recoleta, na terça-feira (05), em mais um duelo decisivo pela Sul-Americana. Cuca admite jogo ruim de Neymar contra o Coritiba e diz que atacante será poupado contra o Bahia: 'Carga emocional'. Paolla Oliveira, 44 anos: 'Estar em movimento me deixa viva.

É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos'. A psicologia afirma que as pessoas que se afastam da família à medida que envelhecem não são frias nem ingratas: muitas vezes, são aquelas que finalmente deixaram de representar uma versão de si mesmas





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