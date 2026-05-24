Cuca celebra convocação de Neymar e destaca o impacto do jogador no Santos

O técnico do Santos, Cuca, expressou sua satisfação com a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele destacou a importância do jogador para o clube, especialmente após um longo período longe da Seleção por conta de problemas físicos. Cuca elogiou a recuperação de Neymar e a sequência de jogos que o permitiu ter um desempenho consistente. O treinador ressaltou a participação direta do Santos na conquista de Neymar, pois o jogador se sentiu motivado e feliz em jogar, tendo uma sequência de jogos. Cuca afirmou que o Santos tem um jogador que merece estar na Seleção e que pode contribuir positivamente tanto dentro quanto fora de campo. Questionado sobre o foco em Neymar, Cuca afirmou que não há privilégios para o camisa 10, que segue os mesmos padrões de trabalho que os demais jogadores.

O técnico do Santos , Cuca , expressou sua satisfação com a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele destacou a importância do jogador para o clube, especialmente após um longo período longe da Seleção por conta de problemas físicos.

Cuca elogiou a recuperação de Neymar e a sequência de jogos que o permitiu ter um desempenho consistente. O treinador ressaltou a participação direta do Santos na conquista de Neymar, pois o jogador se sentiu motivado e feliz em jogar, tendo uma sequência de jogos. Cuca afirmou que o Santos tem um jogador que merece estar na Seleção e que pode contribuir positivamente tanto dentro quanto fora de campo.

Questionado sobre o foco em Neymar, Cuca afirmou que não há privilégios para o camisa 10, que segue os mesmos padrões de trabalho que os demais jogadores. O treinador afirmou que Neymar tem a mesma responsabilidade e obrigações que todos os outros





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