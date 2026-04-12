Cuca celebra atuação de Neymar e destaca evolução no Santos após vitória sobre o Atlético-MG

O técnico do Santos, Cuca, elogiou o desempenho de Neymar na vitória contra o Atlético-MG e ressaltou a evolução do jogador. Cuca falou sobre a importância do período de treinamento e a expectativa para os próximos jogos.

O técnico do Santos , Cuca , demonstrou grande satisfação com o desempenho de Neymar na vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, no último sábado (11), na Vila Belmiro , em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . Em entrevista coletiva, o treinador compartilhou detalhes sobre a situação do camisa 10 e não hesitou em elogiar a performance do jogador. 'Ele encheu o tanque. Não viajou para o Equador (para o confronto contra o Deportivo Cuenca).

Permaneceu aqui, treinou intensamente, recuperou suas energias e fez sua melhor atuação competitiva. Ele está progredindo a cada jogo. Sua desenvoltura está significativamente melhorando. Não é necessário que jogue os 90 minutos completos. Vamos acompanhar sua reação até terça-feira, mas é gratificante vê-lo desfrutar do jogo.', afirmou Cuca. A declaração reflete o otimismo do treinador em relação ao processo de recuperação física e técnica de Neymar, destacando a importância do período de treinamento intensivo em Santos, sem os desgastes das viagens e partidas fora de casa. Cuca ressaltou a evolução gradual do jogador, a melhora na sua performance e a satisfação em vê-lo demonstrando alegria em campo. O foco agora é gerenciar a carga de trabalho de Neymar, preparando-o para os próximos desafios, tanto no campeonato nacional quanto na Sul-Americana, otimizando seu desempenho e evitando lesões. A comissão técnica está atenta à sua resposta física, buscando o equilíbrio ideal entre tempo de jogo e recuperação, para que Neymar continue evoluindo e contribuindo para o sucesso do Santos.\Além da atuação de Neymar, Cuca também expressou satisfação com o desempenho geral do Santos na partida. 'Hoje era crucial vencer. Mesmo que vencêssemos jogando abaixo do esperado, tudo bem, mas a vitória veio com um bom futebol. O jogo foi bem disputado no primeiro tempo, controlamos a posse de bola e limitamos as chances do Galo, uma equipe que sabe jogar fora de casa. Neutralizamos bem suas estratégias e criamos diversas oportunidades para 'matar' o jogo. A equipe está criando, jogando bem', completou o treinador. A análise de Cuca revela a importância da vitória não apenas pelo resultado, mas também pela qualidade do futebol apresentado. O treinador destacou a solidez defensiva da equipe, a capacidade de anular as investidas do Atlético-MG e a criação de oportunidades de gol, demonstrando o progresso tático e técnico do time. A conquista dos três pontos foi encarada como um resultado positivo em todos os aspectos, reforçando a confiança da equipe e impulsionando a busca por uma sequência de bons resultados nas próximas partidas. Cuca celebrou a atuação coesa do time, que demonstrou organização, inteligência tática e capacidade de superar um adversário qualificado.\A expectativa agora é que Neymar retorne ao campo com o Santos na próxima terça-feira (14), contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, na Vila Belmiro, em partida válida pela 2ª rodada da Sul-Americana. Em seguida, o Peixe receberá o Fluminense, no domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. O planejamento da comissão técnica visa a utilização estratégica de Neymar nos próximos jogos, priorizando sua condição física e buscando otimizar sua participação nas competições. A comissão técnica está atenta à evolução do jogador, ajustando o plano de jogo de acordo com sua resposta física e técnica. A sequência de partidas importantes exige cautela e atenção, para que Neymar possa contribuir com o time da melhor forma possível, evitando lesões e mantendo um alto nível de desempenho. A comissão técnica e a torcida do Santos depositam grande confiança no camisa 10, esperando que ele continue evoluindo e liderando o time em busca de seus objetivos na temporada. A comissão técnica está empenhada em proporcionar as melhores condições para que Neymar atue em sua plenitude, maximizando seu potencial e guiando o Santos rumo às vitórias





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