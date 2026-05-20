Cuberas analisa desempenho equipe em campo e critica desperdiçadas oportunidades no triunfo sobre o Bolívar

O técnico Cuberas avaliou o desempenho da equipe em campo, destacando as chances criadas, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas. Ele idealizou substituições para atletas mais descansados e seguir pressionando. No entanto, lamentou o placar magro e elogiou a entrega da equipe. A equipe buscou sempre o segundo e terceiro gol, criou boas situações, mas não conseguiu marcar no Bolívar. Em entrevista coletiva, Cuberas reforçou a mensagem de que é preciso jogar de forma responsável e ser maior de 18 anos para participar de possíveis atividades de apostas de jogo.

Cuberas avalia desempenho equipe em campo, destacando chances criadas, lamentando desperdiçadas. Idealiza substituições para atletas mais descansados e seguir pressionando, mas lamenta placar magro. Equipe buscou sempre o segundo e terceiro gol, criou boas situações, mas não conseguiu marcar no Bolívar.

Faz grande partida, com entrega e esforço, mas ficaria mais feliz com vitória maior. RECOMENDADO: Jogue de forma responsável. É necessário ter mais de 18 anos para participar de quaisquer atividades de apostas de jogo





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