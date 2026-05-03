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Cuba e EUA: seis décadas de tensões e a crise atual sob o governo Trump

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Cuba e EUA: seis décadas de tensões e a crise atual sob o governo Trump
CubaEstados UnidosDonald Trump
📆5/3/2026 1:13 PM
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Este artigo explora o histórico de conflitos entre Cuba e os Estados Unidos, desde a revolução de 1959 até os dias atuais, com foco nas tensões recentes sob o governo de Donald Trump. Analisa-se a aliança entre Cuba e a União Soviética, a Crise dos Mísseis Cubanos e o impacto das políticas americanas na economia cubana.

Cuba e os Estados Unidos mantêm um histórico de tensões que remonta a mais de seis décadas, desde o triunfo da revolução socialista liderada por Fidel Castro em 1959.

A relação entre os dois países tem sido marcada por períodos de aproximação e distanciamento, com momentos de crise que colocaram o mundo à beira de um conflito nuclear. Durante a última década, as relações bilaterais experimentaram altos e baixos, mas a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA em 2016 trouxe um novo ciclo de confrontos.

Desde então, as medidas adotadas por Washington têm agravado a crise econômica em Cuba, especialmente após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro de 2023, que resultou na interrupção do envio de petróleo venezuelano para a ilha. Os Estados Unidos também ameaçaram impor tarifas a qualquer país que exportasse petróleo para Cuba, o que levou o México a suspender seus envios planejados.

Trump afirmou repetidamente que os EUA estavam em negociações com representantes de alto nível de Cuba, embora o governo cubano tenha negado qualquer tipo de acordo em andamento. A relação entre Cuba e os EUA tem raízes profundas, que remontam ao triunfo da revolução cubana em 1º de janeiro de 1959, quando Fidel e Raúl Castro lideraram a derrubada do governo de Fulgencio Batista, apoiado pelos Estados Unidos.

O novo regime revolucionário começou a desmantelar o ambiente favorável aos negócios americanos em Cuba, ao mesmo tempo em que se aproximava da União Soviética, uma mudança que alarmou profundamente Washington durante a Guerra Fria. Nos anos seguintes, as relações entre Havana e Washington se deterioraram rapidamente, com a nacionalização de empresas estrangeiras e a implementação de reformas agrárias que ameaçavam os interesses econômicos dos EUA na ilha.

Em resposta, o presidente Dwight Eisenhower suspendeu a cota de importação de açúcar de Cuba e impôs um embargo econômico parcial, que se tornou um dos bloqueios comerciais mais longos da história moderna. A ruptura definitiva ocorreu em janeiro de 1961, quando os EUA romperam todos os laços diplomáticos com Cuba e fecharam sua embaixada em Havana.

A aliança entre Cuba e a União Soviética começou a se consolidar logo após a revolução, à medida que as relações com os EUA se deterioravam. Fidel Castro buscou a proteção e o apoio da URSS, sabendo que não sobreviveria sem um aliado poderoso. Em junho de 1960, Cuba assinou um acordo com Moscou garantindo entregas de petróleo soviético, marcando o início de uma parceria política e econômica estreita.

Para os soviéticos, a proximidade de Cuba com os EUA a tornava uma aliada estrategicamente valiosa na Guerra Fria. Em troca da lealdade de Cuba, a URSS forneceu assistência militar, empréstimos, petróleo e conselhos técnicos, além de comprar a maior parte da safra de açúcar de Cuba por preços acima do mercado, o que se tornou uma tábua de salvação financeira para o regime de Castro.

Um dos episódios mais marcantes da relação entre Cuba e os EUA foi a invasão da Baía dos Porcos, em abril de 1961. Organizada e financiada pela CIA, a operação envolveu mais de 1.000 exilados cubanos treinados pelos EUA, que tentaram derrubar o governo de Fidel Castro.

No entanto, a invasão foi um fracasso total, com as tropas cubanas derrotando os invasores em apenas três dias. O episódio consolidou o poder de Castro e o aproximou ainda mais da União Soviética, que passou a fornecer mísseis nucleares à ilha. A Crise dos Mísseis Cubanos, em outubro de 1962, foi o momento mais perigoso da Guerra Fria, quando Cuba e os EUA estiveram à beira de uma guerra nuclear.

Após a fracassada invasão da Baía dos Porcos, Cuba temia outro ataque dos EUA e recorreu à URSS em busca de proteção. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa americana. Quando o presidente John F. Kennedy descobriu os mísseis por meio de vigilância aérea, ordenou um bloqueio naval de Cuba e exigiu sua remoção imediata.

A crise durou 13 dias e colocou o mundo à beira de um conflito nuclear, até que Moscou e Washington chegaram a um acordo: a URSS retiraria seus mísseis de Cuba em troca de uma promessa dos EUA de não invadir a ilha. Desde então, as relações entre Cuba e os EUA têm sido marcadas por períodos de tensão e aproximação, com o embargo econômico dos EUA contra Cuba permanecendo em vigor até os dias atuais.

A política de Trump em relação a Cuba tem sido mais agressiva, com medidas que agravaram a crise econômica na ilha, enquanto o governo cubano mantém sua postura de resistência e busca alternativas para contornar as sanções americanas

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