Cuba alerta: Ações dos EUA contra o país podem levar a 'banho de sangue' - Ministro

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertou que as ações contra sua ilha do governo dos EUA estão em 'um caminho perigoso' e podem trazer sérias consequências, incluindo 'um banho de sangue'. Essas declarações ocorreram após o governo americano sancionar o GAESA (Grupo de Administração de Empresas), um conglomerado militar que controla diversas empresas em Cuba.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba , Bruno Rodríguez, alertou que as ações contra seu país do governo dos EUA estão em 'um caminho perigoso' que pode trazer sérias consequências à ilha, incluindo 'um banho de sangue '.

Essas declarações ocorreram em entrevista à rede americana ABC News após o governo dos EUA decidir sancionar o GAESA (Grupo de Administração de Empresas), um conglomerado militar que controla diversas empresas em Cuba e tornou-se o alvo mais recente do presidente americano Donald Trump





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