Cryptoindustry raises security as attacks surge

The crypto industry faces a rising tide of attacks as a year of takedowns and home invasions ends.

Após um ano marcado por sequestros, agressões e invasões a residências de detentores de criptomoedas, o setor corre para reforçar suas defesas. Conferências estão ampliando a segurança.

Empresas privadas que atendem detentores de criptoativos dizem que a demanda disparou. Exchanges estão protegendo seus executivos. A postura defensiva ficou evidente na conferência de Bitcoin 2026, em Las Vegas, no mês passado, quando muitos dos palestrantes mais conhecidos circularam pelo evento acompanhados por seguranças pessoais. Um workshop lotado ensinou participantes a proteger seus criptoativos durante uma invasão domiciliar.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, a equipe de segurança do The Venetian Resort, prestadores externos e empresas privadas de segurança trabalharam em conjunto para oferecer proteção, segundo Justin Doochin, chefe de eventos da BTC Inc., organizadora do congresso. Algumas semanas antes, na Paris Blockchain Week, convidados foram escoltados por uma comitiva policial até um jantar VIP, e os organizadores dobraram a segurança em torno do evento de dois dias.

A transparência que define a tecnologia, há muito celebrada por seus defensores como um avanço estrutural em relação à infraestrutura opaca das finanças tradicionais, é a mesma característica que permite a um criminoso identificar um alvo. Ataques físicos contra detentores de criptomoedas aumentaram 75% em 2025, chegando a 72 incidentes confirmados e US$ 41 milhões em perdas conhecidas, segundo dados compilados pela empresa de segurança de blockchain CertiK.

O número é amplamente considerado subestimado, já que sequestros e pedidos de resgate muitas vezes são resolvidos de forma privada. Jameson Lopp, cofundador da empresa de custódia de bitcoin Casa, mantém uma base pública separada que registrou um aumento de cerca de três vezes nos chamados ‘wrench attacks’ conhecidos entre 2023 e 2025.

A Coinbase Global, maior exchange de cripto dos EUA, gastou cerca de US$ 7,6 milhões com segurança pessoal para o CEO Brian Armstrong em 2025, que representa uma alta de mais de 20% em relação ao ano anterior.

‘As pessoas estão pensando com mais cuidado em como manter ativos críticos física e operacionalmente mais distantes de seus dispositivos e de sua rotina do dia a dia’, disse Phil Ariss, diretor de Relações com o Setor Público no Reino Unido na TRM Lab





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