Cruzeiro vence Grêmio, sai da zona de rebaixamento e comemora segundo triunfo seguido no Brasileirão

Raposa derrota o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão com gols de Christian e Lucas Romero, garantindo três pontos importantes e subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Vitória tira o time da zona de perigo.

18 de abril de 2026 – Marcar os gols é o que define o placar, e nós conseguimos. Em algumas partidas que, por ventura, não obtivemos o resultado esperado, apresentamos um desempenho muito acima da média, criamos inúmeras oportunidades de gol e dominamos o jogo, mas faltou a capacidade de converter essa superioridade em um placar mais elástico, o famoso matar o jogo.

Durante o primeiro tempo, nossas ações ofensivas foram intensas e criativas, geramos um volume significativo de jogadas, mas a finalização não foi precisa. No intervalo, o treinador, a quem carinhosamente chamamos de Mister, transmitiu uma mensagem de confiança e reforçou que, mantendo o mesmo empenho, a mesma dedicação e a qualidade na criação das jogadas, a vitória seria uma consequência natural. E assim aconteceu. Replicamos a performance, criamos novamente e, desta vez, a nossa definição foi certeira, culminando na vitória que tanto almejávamos e garantindo os três pontos – declarou o jogador camisa 88 do Cruzeiro, em depoimento após a partida. O Cruzeiro conquistou uma vitória expressiva por 2 a 0 contra o Grêmio, no Estádio Mineirão, na noite deste sábado, 18 de abril de 2026, em um confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este segundo triunfo consecutivo da Raposa na competição nacional representa um marco importante, pois permitiu que a equipe deixasse a incômoda zona de rebaixamento, um objetivo crucial para a sequência do torneio. Os gols que selaram a vitória foram anotados pelos talentosos Christian e Lucas Romero, cujas atuações foram determinantes para o resultado positivo. Com este resultado, o Cabuloso alcançou a marca de 13 pontos na tabela de classificação, ascendendo à 16ª posição. Essa subida na classificação é um alívio imediato, pois tirou o time do grupo dos rebaixados e, como consequência direta, empurrou o Corinthians para o 17º lugar. O Grêmio, por sua vez, também acumula 13 pontos, mas figura na 14ª colocação. O próximo desafio da Raposa será contra o Remo, fora de casa, no sábado seguinte, 25 de abril, com horário marcado para as 18h30 (horário de Brasília). Antes desse compromisso pelo Brasileirão, a equipe treinada por Artur Jorge terá um compromisso pela Copa do Brasil contra o Goiás. Paralelamente, o Tricolor gaúcho receberá o Confiança pela Copa do Brasil e, posteriormente, enfrentará o Coritiba no domingo, 26 de abril, às 16h (horário de Brasília), em mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Lembre-se que para participar de qualquer atividade de jogo de apostas, é necessário ter mais de 18 anos. Jogue sempre de forma responsável e consciente





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