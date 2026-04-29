Cruzeiro vence Boca Juniors por 1 a 0 e mantém invencibilidade na Libertadores

O Cruzeiro derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 no Mineirão, em jogo válido pela terceira rodada da Libertadores. Neyser marcou o gol da vitória aos 38 minutos do segundo tempo, garantindo seis pontos para a Raposa, que agora ocupa a segunda colocação do grupo. O jogo foi marcado por muitas faltas e um Boca Juniors defensivo, mas o Cruzeiro soube manter a calma e aproveitou a expulsão de Bareiro para dominar o confronto.

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores . Em um jogo disputado e com muitas faltas, a Raposa soube manter a calma e foi recompensada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Cabuloso empatou com os argentinos em seis pontos, ocupando a segunda colocação do grupo. Dentro de casa, o Cruzeiro começou forte, com Arroyo tentando um chute de fora da área já aos dois minutos.

No entanto, o jogo rapidamente se tornou mais físico, com o Boca Juniors recuando e dificultando o avanço do ataque celeste. A expulsão de Bareiro, que recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo, foi um divisor de águas. Com um jogador a menos, os argentinos se fecharam ainda mais, mas o Cruzeiro não desistiu.

A melhor chance da Raposa no segundo tempo veio aos 17 minutos, em um escanteio cobrado por Matheus Pereira, mas Fabrício Bruno não conseguiu cabecear bem. Otávio, estreante na Libertadores, fez sua primeira intervenção aos 25 minutos, interceptando um cruzamento de Zeballos. Pouco depois, Arroyo tentou novamente, finalizando perigosamente à esquerda do gol. Kaio Jorge teve sua primeira chance clara dez minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas Brey fez uma defesa importante.

O gol cruzeirense veio da calma e da precisão. Matheus Pereira controlou o meio-campo e fez um passe em profundidade para Kaio Jorge, que, na linha de fundo, cruzou para Neyser apenas empurrar a bola para o fundo da rede. Mesmo contra uma equipe que abusou das faltas e do relógio, o Cruzeiro manteve a compostura e garantiu os três pontos. O lance do gol, envolvendo Matheus Pereira, Kaio Jorge e Neyser, pareceu uma jogada ensaiada, tão bem executada.

Referência técnica do time, Matheus Pereira foi fundamental, com quatro passes decisivos e participação direta no gol. Já Keny Arroyo, que havia se destacado nos últimos jogos, não teve um bom desempenho contra o Boca Juniors, com apenas 28 ações com a bola e três finalizações sem sucesso. O Cruzeiro escalou Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Neyser), Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Matheus Henrique).

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruzeiro Boca Juniors Libertadores Neyser Matheus Pereira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pela LibertadoresCruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela Libertadores

Read more »

Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors em busca de reabilitação na LibertadoresO Cruzeiro precisa vencer o Boca Juniors em casa para se manter na disputa por uma vaga na fase seguinte da Libertadores, após a derrota na rodada anterior. O jogo acontece nesta terça-feira no Mineirão, com transmissão da ESPN e Disney+.

Read more »

Boca 'repaginado' e embalado: o que o Cruzeiro precisa saber sobre o rival na LibertadoresNo Mineirão, o Cruzeiro enfrentará um Boca Juniors embalado e que pode ficar a um passo de garantir sua vaga para as oitavas de final.

Read more »

Confira escalação do Cruzeiro contra o Boca JuniorsO Cruzeiro enfrentará o Boca Juniors na noite desta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Libertadores.

Read more »

Ao vivo: Cruzeiro x Boca Juniors | Libertadores da América 2026Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Cruzeiro supera catimba argentina e vence o Boca Juniors na LibertadoresSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »