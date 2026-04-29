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Cruzeiro vence Boca Juniors em jogo de Libertadores e comemora postura madura da equipe

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Cruzeiro vence Boca Juniors em jogo de Libertadores e comemora postura madura da equipe
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📆4/29/2026 4:42 AM
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O Cruzeiro derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 em partida da Libertadores, destacando a maturidade da equipe em lidar com a agressividade argentina. Gerson elogiou a postura do time e o gol de Neyser garantiu a vitória, colocando o Cruzeiro na segunda posição do grupo.

O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória sobre o Boca Juniors por 1 a 0 na última terça-feira (28), em um jogo que teve todos os ingredientes de uma partida de Libertadores .

A equipe celeste demonstrou maturidade e controle, lidando de forma eficiente com a estratégia agressiva e perturbadora do adversário argentino, que recorreu a faltas constantes e até mesmo a uma expulsão no primeiro tempo. O meio-campista Gerson, em entrevista após o jogo, destacou a postura do time e a importância de saber lidar com situações como essa no futebol sul-americano.

Ele afirmou que o Boca Juniors tentou desestabilizar o Cruzeiro, mas a equipe mineira manteve a compostura e até replicou a mesma tática contra os argentinos, resultando na expulsão de Bareiro, que recebeu dois cartões amarelos em apenas cinco minutos. Gerson também ressaltou a necessidade de respeitar a ideia do adversário, mas enfatizou que o mais importante era a vitória, que foi conquistada graças a um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Cruzeiro agora está empatado com o Boca Juniors na segunda colocação do grupo, ambos com seis pontos. A partida começou com o Cruzeiro pressionando, e Arroyo tentou um chute de fora da área já nos primeiros minutos.

No entanto, o jogo rapidamente se transformou em uma batalha marcada por muitas faltas do lado argentino, o que acabou beneficiando o Cruzeiro. No fim do primeiro tempo, Bareiro foi expulso após uma entrada dura em Christian, o que facilitou a tarefa do time mineiro no segundo tempo. O gol de Neyser foi o coroamento de uma atuação sólida e disciplinada do Cruzeiro, que soube aproveitar as oportunidades e manter a calma em momentos de pressão.

O técnico do Cruzeiro, Felipão, também elogiou a equipe após o jogo, destacando a importância de manter a concentração e a disciplina em partidas como essa. Ele afirmou que o time mostrou evolução e que está no caminho certo para alcançar os objetivos na competição. A vitória sobre o Boca Juniors é um sinal positivo para o Cruzeiro, que agora se prepara para os próximos desafios na Libertadores, com a confiança renovada e a determinação de continuar evoluindo.

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Nacional, do Uruguai, e a equipe mineira espera repetir o bom desempenho e buscar mais uma vitória para consolidar sua posição no grupo

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