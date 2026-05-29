Cruzeiro vence Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 na Copa Libertadores com dois gols de Matheus Pereira

Em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Cruzeiro superou o Barcelona de Guayaquil com um placar de 2 a 0, garantindo vitória importante. Matheus Pereira foi o grande herói da noite, marcando duas vezes, aos 28 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo. O primeiro gol surgiu de um cruzamento de Fágner, com cabeçada do camisa 10 para o fundo das redes. Na segunda etapa, Christian ampliou após Assistência de Matheus Pereira, que também participou ativamente do lance. O time equatoriano tentou reagir, mas esbarrou na defesa bem postada do Cruzeiro e no goleiro Rafael. A vitória deixa o Cruzeiro colado na liderança de seu grupo, enquanto o Barcelona busca recuperação.
Cruzeiro derrota o Barcelona de Guayaquil em partida movimentada pela Copa Libertadores . O time brasileiro venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Pereira , duas vezes.
A partida ocorreu no Mineirão e contou com grande atuação do meio-campista cruzeirense, que abriu o placar de cabeça ainda no primeiro tempo e ampliou na segunda etapa, com um chute de fora da área após passe de Matheus Pereira. O Barcelona de Guayaquil, do Equador, criou algumas oportunidades, mas não conseguiu converter. Destaque para as defesas do goleiro Rafael e para a pressão exercida pelo Cruzeiro durante grande parte do jogo.
A vitória coloca o Cruzeiro em uma posição confortável no grupo da competição, enquanto o Barcelona precisa buscar a recuperação nos próximos jogos. A partida foi equilibrada na primeira meia hora, mas o gol de Matheus Pereira aos 28 minutos mudou o panorama da partida. O time brasileiro passou a controlar as ações e criou mais chances, mas só voltou a marcar no segundo tempo, com Christian, em jogada similar ao primeiro gol, com assistência de Matheus Pereira.
Finalizando, o Cruzeiro administrou o resultado e garantiu os três pontos importantes para sua campanha na Libertadores. O Barcelona, por sua vez, terá que repensar sua estratégia ofensiva para os próximos compromissos
Cruzeiro Barcelona De Guayaquil Copa Libertadores Matheus Pereira Futebol Brasileiro Resultado
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalaçõesCruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela Libertadores.
Read more »
Cruzeiro tenta manter marca histórica em decisão contra o Barcelona-EQU na LibertadoresO Cruzeiro enfrentará o Barcelona-EQU na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Read more »
Cruzeiro finaliza preparação com Kaio Jorge recuperado e enfrenta Barcelona-EQU classificando com empateCruzeiro se prepara para a última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona-EQU com retorno de Keny Arroyo e ausência de Gerson; time depende apenas de si para avançar.
Read more »
Ao vivo: Cruzeiro x Barcelona-EQU | Libertadores da América 2026Acompanhe o jogo Cruzeiro x Barcelona-EQU - Libertadores da América 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil
Read more »