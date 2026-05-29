Cruzeiro vence Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 na Copa Libertadores com dois gols de Matheus Pereira

Em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Cruzeiro superou o Barcelona de Guayaquil com um placar de 2 a 0, garantindo vitória importante. Matheus Pereira foi o grande herói da noite, marcando duas vezes, aos 28 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo. O primeiro gol surgiu de um cruzamento de Fágner, com cabeçada do camisa 10 para o fundo das redes. Na segunda etapa, Christian ampliou após Assistência de Matheus Pereira, que também participou ativamente do lance. O time equatoriano tentou reagir, mas esbarrou na defesa bem postada do Cruzeiro e no goleiro Rafael. A vitória deixa o Cruzeiro colado na liderança de seu grupo, enquanto o Barcelona busca recuperação.

Cruzeiro derrota o Barcelona de Guayaquil em partida movimentada pela Copa Libertadores . O time brasileiro venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Pereira , duas vezes.

A partida ocorreu no Mineirão e contou com grande atuação do meio-campista cruzeirense, que abriu o placar de cabeça ainda no primeiro tempo e ampliou na segunda etapa, com um chute de fora da área após passe de Matheus Pereira. O Barcelona de Guayaquil, do Equador, criou algumas oportunidades, mas não conseguiu converter. Destaque para as defesas do goleiro Rafael e para a pressão exercida pelo Cruzeiro durante grande parte do jogo.

A vitória coloca o Cruzeiro em uma posição confortável no grupo da competição, enquanto o Barcelona precisa buscar a recuperação nos próximos jogos. A partida foi equilibrada na primeira meia hora, mas o gol de Matheus Pereira aos 28 minutos mudou o panorama da partida. O time brasileiro passou a controlar as ações e criou mais chances, mas só voltou a marcar no segundo tempo, com Christian, em jogada similar ao primeiro gol, com assistência de Matheus Pereira.

Finalizando, o Cruzeiro administrou o resultado e garantiu os três pontos importantes para sua campanha na Libertadores. O Barcelona, por sua vez, terá que repensar sua estratégia ofensiva para os próximos compromissos





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