O Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0 em jogo válido pela Copa do Brasil, com gol de pênalti de Kaio Jorge. A equipe mineira teve mais chances e dominou grande parte da partida na Sereia.

Em uma partida movimentada entre o Cruzeiro e o Goiás , os momentos realmente marcantes surgiram já no início da partida. Aos 35 minutos, Gegê, do Goiás , desperdiçou uma grande oportunidade, finalizando com o pé esquerdo de fora da área após um lançamento de Lucas Lima.

Momentos depois, Kaio Jorge, do Cruzeiro, também falhou na chegada do meio da área, mas conseguiu parar a defesa goianense logo após com um pênalti bem executado. Kaio Jorge foi preciso, colocando a bola no ângulo superior direito com uma bela finalização do pé direito e abrindo o placar para 1-0 em favor do time capixaba.

O Cruzeiro estava em superioridade de oportunidades, especialmente em cabeça, como fica claro nas várias cabeçadas bloqueadas ou defendidas de Fabrício Bruno e Kaiki, que chegam até a espalhar por todo o campo. Kadu e Keny Arroyo, por sua vez, provocaram algumas faltas e ditaram um ritmo de jogo pausado. Jean Carlos, por parte do Goiás, sofreu diversas faltas na lateral, não permitindo que a equipe conseguisse controlar o ritmo do jogo e perdendo espaço extrema durante toda a partida.

O jogo ficou aceso principalmente após alguns chutes de longas distâncias, como o de Lucas Romero, que vez ou outra conseguiu encher ostatísticos, mas também sofreu com as defesas trabalhonas do goleiro goianense. Aos 7 minutos, o cruzeirense Kaique Kenji foi mais uma vez pego por seu descontrole e ofuscou a equipe adversária, ainda tentando encontrar uma reação. A partida seguiu indecisiva, com espaçadas chances para ambos lados, mas sem que Goianiense encontrasse uma brecha eficiente para diminuir o placar.

Quando a partida parecia fadada a manter o 1-0 treinista até o intervalo, o Cruzeiro ampliou com um jogo ofensivo e criativo, hospedando mais uma incrível atuação por parte do elegante Matheus Pereira, que serve assistências e sobrou para Kaio Jorge definir os Bravos segundo tempo. Nochasegue para o Cruzeiro buscar desembarcar um golpe de onde voa, buscando conciliar a vitória máxima dentro da Copa do Brasil e mostrar toda a esforçar pela finalizar letras importantes do Campeonato Brasileiro.

O Goiás tenta minimizar ruptura na tentativa de limpar o jogo no ângulo da defesa e com passo de campo a campo. O rumo estará virado pelos trezentos minutos restantes para que uma clara espalhar a esforça total até à definição dos melhores momentos Internacionais pela conquista do epíteto e da projeção ainda mais arqueada de composições lutego





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