Cruzeiro sofre derrota dolorosa para o Atlético-MG e fica na 14ª posição do Brasileirão

O Cruzeiro perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG no Mineirão e permaneceu na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O técnico Artur Jorge criticou a falta de clareza ofensiva e o controle emocional da equipe.

O Cruzeiro sofreu uma derrota dolorosa para o Atlético-MG por 3 a 1 na noite deste sábado (2), no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O técnico Artur Jorge, em entrevista coletiva após o jogo, destacou que a equipe não soube aproveitar o momento em que teve vantagem no confronto. Começando a análise, o treinador elogiou a torcida do Cruzeiro, que, segundo ele, teve um comportamento extraordinário durante todo o jogo. Lamentou profundamente o resultado, afirmando que os torcedores não mereciam tal derrota.

Sobre o desempenho da equipe, Artur Jorge reconheceu que o Cruzeiro teve momentos de domínio, mas falhou em converter essa superioridade em gols. O Atlético-MG, por sua vez, soube aproveitar as transições e abriu uma vantagem confortável no placar, forçando a Raposa a jogar o restante da partida em desvantagem. O técnico também mencionou que o time perdeu o controle emocional ao longo do jogo, o que prejudicou o desempenho coletivo.

Falta de clareza nas jogadas ofensivas e erros individuais foram apontados como fatores decisivos para a derrota. Além disso, o Cruzeiro terminou a partida com nove jogadores em campo, após as expulsões de Kaiki e Arroyo, enquanto o Atlético-MG perdeu Lyanco. Os gols da partida foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, do Atlético-MG, e Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Com o resultado, o Galo subiu para a 11ª posição na tabela do Brasileirão, com 17 pontos, enquanto o Cruzeiro permaneceu na 14ª colocação, com 16 pontos, um a menos que o rival. A escalação do Cruzeiro foi a seguinte: Otávio; Kauã Moraes (Neyser), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson (João Marcelo), Matheus Pereira (Matheus Henrique); Christian (Wanderson), Arroyo, Kaio Jorge.

O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Flamengo, enquanto o Atlético-MG enfrentará o Palmeiras, ambos em busca de melhores posições na competição





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cruzeiro Atlético-MG Campeonato Brasileiro Artur Jorge Brasileirão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Em crise nos bastidores, Botafogo tenta seguir em alta dentro de campoAlvinegro, que busca se aproximar do G5, recebe hoje o Remo, pela 14ª rodada do Brasileirão

Read more »

Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2015: relembre o jogoO Atlético-MG 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2015 ficou marcado pelo fim do tabu: Raposa virou no Horto e encerrou sequência negativa.

Read more »

Brasileirão: IA crava resultado de Cruzeiro x Atlético-MGO Lance! pediu que a inteligência artificial desse o resultado do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Read more »

Desfalques importantes: Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo BrasileirãoO Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro em jogo da 14° rodada do Brasileirão. A bola rola neste sábado às 21h no Mineirão.

Read more »

Atlético-MG vence Cruzeiro por 3 a 1 no Brasileirão e sai da zona de rebaixamentoO Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Minda, Maycon e Cassierra marcaram para o Galo, enquanto Kaio Jorge descontou para a Raposa. O jogo foi marcado por expulsões e dois pênaltis. Com a vitória, o Atlético chegou a 17 pontos e subiu para o 11º lugar, enquanto o Cruzeiro caiu para a 14ª posição com 16 pontos.

Read more »

Cruzeiro perde clássico para Atlético-MG por 3 a 1 e torcedores criticam técnico Artur JorgeO Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1 no Mineirão, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon (Atlético) e Kaio Jorge (Cruzeiro). A partida teve três expulsões e torcedores do Cruzeiro criticaram o técnico Artur Jorge nas redes sociais.

Read more »