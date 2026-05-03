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Cruzeiro perde clássico para o Atlético-MG e Kaio Jorge cutuca rivais: 'Agora é levantar a cabeça'

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Cruzeiro perde clássico para o Atlético-MG e Kaio Jorge cutuca rivais: 'Agora é levantar a cabeça'
CruzeiroAtlético-MGKaio Jorge
📆5/3/2026 4:28 AM
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Após a derrota por 3 a 1 no Mineirão, o Cruzeiro se prepara para a Libertadores e o atacante Kaio Jorge, autor do único gol da Raposa, fez questão de cutucar os rivais. O time agora se foca em dois jogos importantes: contra a Universidad Católica na quarta-feira e contra o Bahia no sábado.

O Cruzeiro sofreu uma derrota amarga no último sábado (2), ao perder o clássico contra o Atlético-MG por 3 a 1 no Mineirão, interrompendo a boa fase que a equipe vinha vivendo.

O time agora terá que se concentrar na Libertadores, e o atacante Kaio Jorge, que marcou o único gol da Raposa na partida, não perdeu a oportunidade de cutucar os rivais ao deixar o campo. Na minha opinião, clássico não tem favorito. Começamos desligados, quando entramos na partida já era tarde. Mas agora é levantar a cabeça.

Estamos jogando a Libertadores, eles Sul-Americana, então o nível do próximo jogo tem que ser melhor, porque a competição exige mais. É um calendário muito longo, um jogo atrás do outro, mas vamos nos cobrar. Peço desculpas à Nação Azul, afirmou o atacante em entrevista ao Sportv. Kaio Jorge também destacou seu histórico contra o rival, dizendo que jogou contra eles nove vezes e perdeu apenas duas.

Faz parte. Parabéns para eles que venceram, mas agora vou levantar a cabeça e continuar trabalhando. O camisa 19 foi o autor do único gol do Cruzeiro na partida, convertendo uma penalidade sofrida na reta final do clássico. O Atlético-MG venceu o Cruzeiro no Mineirão na noite de sábado (2), por 3 a 1.

Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, enquanto Kaio Jorge marcou para a Raposa. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco). Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, o Cruzeiro se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília)

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