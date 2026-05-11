Cruzeiro MV Hondius de alto-mar com surto de hantavírus: 17 passageiros estatunidenses repatriados

Um cidadão norte-americano testou positivo para hantavírus após desembarcar em Ilhas Canárias de um cruzeiro MV Hondius, o qual está sendoχεται de alta-mar com surto da doença. O HHS, agência de saúde nacional, está intervenindo na repatriação de todos os 17 passageiros norte-americanos afetados pela doença através de voos Ιε State Department ao Centro de Tratamento Regional de Patógenos Especiais Emergentes da ASPR (RESPTC) no Centro Médico da Universidade de Nebraska.

O HHS (Department of Health & Human Services), agência nacional de saúde dos Estados Unidos, confirmou na noite de domingo (10) que um cidadão norte-americano que estava a bordo do cruzeiro MV Hondius testou positivo para hantavírus, após desembarcarem nas Ilhas Canárias do cruzeiro que apresentou o surto da doença.

O passageiro que testou positivo para hantavírus, além de outro estatunitense que apresentou 'sintomas leves' viajará nas unidades de biocontenção do avião por excesso de cautela. O HHS irá suportar a repatriação de todos os 17 passageiros americanos para os Estados Unidos, onde será realizada uma quarentena e avaliação da exposição ao vírus no Centro de Tratamento Regional de Patógenos Especiais Emergentes da ASPR (RESPTC) no Centro Médico da Universidade de Nebraska





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