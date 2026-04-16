Cruzeiro Luta por Classificação na Libertadores Após Derrota Para Universidad Católica

Meio-campista Lucas Silva reafirma que o Cruzeiro ainda depende de si para avançar na Libertadores, apesar da derrota para a Universidad Católica. O jogador destaca a falta de conclusão de jogadas como fator crucial e nega subestimação ao adversário. A equipe celeste busca recuperação no próximo confronto contra o Boca Juniors.

A derrota do Cruzeiro por 2 a 1 diante da Universidad Católica , em partida válida pela Copa Libertadores da América, deixou um gosto amargo para a equipe celeste e seus torcedores. O confronto, realizado no Mineirão, viu os chilenos abrirem o placar com Giani, buscando impor um ritmo forte desde os primeiros minutos.

O Cruzeiro, ciente da importância do jogo, buscou reações e conseguiu empatar a partida através de uma cobrança de pênalti convertida por Matheus Pereira, gerando uma faísca de esperança para a virada. No entanto, a felicidade celeste foi efêmera, pois no apagar das luzes, Martínez marcou o gol da vitória para a Universidad Católica, selando o placar final. Após o apito final, a decepção era palpável, mas o discurso dentro do grupo do Cruzeiro demonstrava uma determinação em não se abater. Em entrevista na zona mista, o meio-campista Lucas Silva, peça fundamental no esquema tático da Raposa, fez questão de ressaltar que a classificação para as oitavas de final da Libertadores ainda está ao alcance da equipe. Ele enfatizou que o futuro da equipe na competição continental depende exclusivamente de suas próprias performances nos jogos restantes. "É futebol. Na primeira rodada conquistamos pontos fora de casa. Então, temos jogos fora, em casa ainda. Só depende de nós para nesta sequência conseguir a classificação na Libertadores", projetou Lucas Silva, transmitindo confiança em um momento de adversidade. Sua fala buscava manter o ânimo do grupo e direcionar o foco para os próximos desafios. Complementando a análise, o capitão da equipe, Lucas Silva, fez questão de desmistificar qualquer ideia de que o Cruzeiro tenha entrado em campo com falta de seriedade ou que tenha subestimado o adversário. Ele admitiu que a equipe criou oportunidades, mas que faltou a precisão necessária para convertê-las em gols, especialmente nos momentos iniciais da partida, quando a pressão poderia ter sido mais efetiva. "Não faltou isso (entender a importância do jogo). Faltou concluir as chances em gols, principalmente no início do jogo. Queríamos muito a vitória. Mas o adversário foi mais feliz", ressaltou o jogador, demonstrando reconhecimento aos méritos da equipe chilena. Lucas Silva reiterou a competitividade inerente a cada partida da Libertadores, desvinculando o resultado a uma possível falta de respeito com o oponente. "Jamais (subestimou o adversário). Todo jogo da Libertadores é muito competitivo. Tivemos oportunidades de vencer, mas o adversário teve méritos", declarou. Com este resultado, o Cruzeiro caiu para a terceira posição no grupo, somando três pontos. A Universidad Católica também possui três pontos, mas ocupa a segunda colocação. A equipe celeste já tem um novo compromisso pela Libertadores marcado para o dia 28, quando receberá o Boca Juniors em Belo Horizonte, em um confronto que promete ser decisivo para as aspirações de ambos os times na competição. A necessidade de uma vitória é clara, e a torcida espera que a equipe consiga reverter o cenário atual com uma atuação contundente contra os argentinos. A experiência em Libertadores exige resiliência e capacidade de superação, qualidades que o Cruzeiro precisará demonstrar em dobro nos próximos jogos para assegurar sua vaga na próxima fase do torneio mais importante do continente. O aprendizado com esta derrota deve ser um trampolim para um desempenho mais eficaz e vitorioso nas partidas futuras, buscando a redenção junto à sua apaixonada torcida que anseia por conquistas expressivas. O caminho para a classificação ainda está aberto, mas exige uma demonstração inequívoca de força e qualidade técnica por parte de todo o elenco. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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