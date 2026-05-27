Cruzeiro finaliza preparação com Kaio Jorge recuperado e enfrenta Barcelona-EQU classificando com empate

Cruzeiro se prepara para a última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona-EQU com retorno de Keny Arroyo e ausência de Gerson; time depende apenas de si para avançar.
O Cruzeiro fechou, na tarde desta quarta-feira (27), a preparação para a decisão contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores . Diferente da última terça, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente na Toca da Raposa II.
A expectativa era de que o camisa 19 trabalhasse normalmente e ele não é preocupação para o jogo desta quinta-feira. Kaio Jorge sentiu incômodos gastrointestinais devido a uma virose. Depois do jogo do último domingo, contra a Chapecoense, o elenco celeste ganhou uma folga na segunda-feira. Sendo assim, o técnico Artur Jorge liderou dois treinamentos antes da decisão.
Para o duelo, o comandante não poderá contar com Gerson, expulso no empate contra o Boca Juniors. Por outro lado, ele terá de volta Keny Arroyo, que cumpriu suspensão contra os argentinos. Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.
A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica. Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado.
A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu os equatorianos em partida realizada no Equador. Naquele duelo, a Raposa saiu com os três pontos com um 1 a 0 com gol marcado por Matheus Pereira
Cruzeiro Barcelona-EQU Libertadores Kaio Jorge Artur Jorge Gerson Keny Arroyo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cruzeiro e Boca Juniors são multados pela Conmebol; entendaA Conmebol divulgou, na tarde desta segunda-feira (25), as punições ao Boca Juniors pelo caso de racismo registrado no Mineirão
Read more »
Sinisterra abre o jogo sobre futuro no CruzeiroTitular no último domingo (24), na vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, Sinisterra marcou seu primeiro gol na temporada.
Read more »
Cruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalaçõesCruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela Libertadores.
Read more »
Cruzeiro tenta manter marca histórica em decisão contra o Barcelona-EQU na LibertadoresO Cruzeiro enfrentará o Barcelona-EQU na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Read more »