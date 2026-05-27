Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Cruzeiro finaliza preparação com Kaio Jorge recuperado e enfrenta Barcelona-EQU classificando com empate

Esportes News

Cruzeiro finaliza preparação com Kaio Jorge recuperado e enfrenta Barcelona-EQU classificando com empate
CruzeiroBarcelona-EQULibertadores
📆5/27/2026 9:44 PM
📰Lance!
74 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

Cruzeiro se prepara para a última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona-EQU com retorno de Keny Arroyo e ausência de Gerson; time depende apenas de si para avançar.

O Cruzeiro fechou, na tarde desta quarta-feira (27), a preparação para a decisão contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores . Diferente da última terça, o atacante Kaio Jorge treinou normalmente na Toca da Raposa II.

A expectativa era de que o camisa 19 trabalhasse normalmente e ele não é preocupação para o jogo desta quinta-feira. Kaio Jorge sentiu incômodos gastrointestinais devido a uma virose. Depois do jogo do último domingo, contra a Chapecoense, o elenco celeste ganhou uma folga na segunda-feira. Sendo assim, o técnico Artur Jorge liderou dois treinamentos antes da decisão.

Para o duelo, o comandante não poderá contar com Gerson, expulso no empate contra o Boca Juniors. Por outro lado, ele terá de volta Keny Arroyo, que cumpriu suspensão contra os argentinos. Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica. Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado.

A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu os equatorianos em partida realizada no Equador. Naquele duelo, a Raposa saiu com os três pontos com um 1 a 0 com gol marcado por Matheus Pereira

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Cruzeiro Barcelona-EQU Libertadores Kaio Jorge Artur Jorge Gerson Keny Arroyo

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cruzeiro e Boca Juniors são multados pela Conmebol; entendaCruzeiro e Boca Juniors são multados pela Conmebol; entendaA Conmebol divulgou, na tarde desta segunda-feira (25), as punições ao Boca Juniors pelo caso de racismo registrado no Mineirão
Read more »

Sinisterra abre o jogo sobre futuro no CruzeiroSinisterra abre o jogo sobre futuro no CruzeiroTitular no último domingo (24), na vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense, Sinisterra marcou seu primeiro gol na temporada.
Read more »

Cruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalaçõesCruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalaçõesCruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela Libertadores.
Read more »

Cruzeiro tenta manter marca histórica em decisão contra o Barcelona-EQU na LibertadoresCruzeiro tenta manter marca histórica em decisão contra o Barcelona-EQU na LibertadoresO Cruzeiro enfrentará o Barcelona-EQU na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Read more »



Render Time: 2026-05-28 00:43:58