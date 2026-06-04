Cruzeiro encerra fase de grupos da Libertadores com alertas para o mata-mata

Após terminar em segundo lugar no Grupo D, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo nas oitavas de final, mas a derrota para a Universidad Católica expôs fragilidades, especialmente em bolas aéreas.

O Cruzeiro encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores com uma campanha que revelou pontos fortes e fragilidades. A equipe comandada por Artur Jorge terminou na segunda posição do Grupo D, com três vitórias, dois empates e uma derrota, mantendo a invencibilidade histórica de nunca ter sido eliminado na primeira fase do torneio.

No entanto, o revés por 2 a 1 para a Universidad Católica, no Mineirão, não apenas custou a liderança do grupo, mas também colocou a Raposa em um confronto complicado nas oitavas de final contra o Flamengo, atual campeão brasileiro. Se tivesse vencido os chilenos, o time mineiro enfrentaria o Estudiantes, um adversário teoricamente mais acessível. A derrota expôs uma das principais carências da equipe: a defesa contra jogadas aéreas.

Dos 17 gols sofridos sob o comando de Artur Jorge, quatro foram de cabeça, o que representa 23,53% do total. A partida contra a Católica foi emblemática: os dois gols sofridos vieram de cabeçadas, evidenciando uma dificuldade que já havia sido observada em jogos anteriores. Curiosamente, os gols sofridos com o pé esquerdo são menos frequentes, representando apenas 11,76% dos tentos.

No ataque, o cenário também não é favorável nesse quesito: dos 26 gols marcados na temporada com o técnico português, apenas três foram de cabeça (11,54%). A equipe celeste tem aproveitamento de apenas 20,44% em cruzamentos, e, apesar de ter média de altura superior à dos adversários em todos os seis jogos da Libertadores, o desempenho nos duelos aéreos é 7,15% inferior ao desempenho pelo chão.

Foram 253 duelos vencidos pelo alto em 520 (48,65%), contra 698 em 1251 pelo chão (55,80%). Esses números indicam que a altura física não é o problema, mas sim a coordenação defensiva e a precisão nos lances aéreos. Apesar das fragilidades, a defesa do Cruzeiro foi a quarta melhor da fase de grupos, sofrendo apenas três gols, dos quais dois foram de cabeça.

Fora de casa, a equipe dividiu a melhor defesa com Cerro Porteño, Rosário Central e Flamengo, com apenas um gol sofrido. O goleiro Otávio, que assumiu a titularidade na terceira rodada contra o Boca Juniors, teve atuações decisivas. No jogo contra o Boca, no Mineirão, ele não foi muito exigido, mas nos duelos seguintes, contra o mesmo Boca e a Universidad Católica, ambos fora de casa, realizou 14 defesas, cinco delas de alta dificuldade, garantindo a classificação.

No ataque, o Cruzeiro marcou oito gols, sendo o sexto melhor ataque da competição, mas esse número foi inflado pela goleada de 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil. A equipe finalizou menos que os adversários (71 contra 78), mas teve eficiência: precisou de menos chances para marcar mais que o dobro de gols que sofreu. Seis dos oito gols foram construídos com assistências, demonstrando um padrão de jogo trabalhado.

O time atacou predominantemente pelos lados, explorando os corredores, e menos pelo centro. Esse estilo pode ser um trunfo contra o Flamengo, mas a defesa aérea fragilizada preocupa. Com o duelo das oitavas se aproximando, Artur Jorge terá que ajustar a marcação nas bolas paradas e nos cruzamentos para evitar que o Rubro-Negro, que tem jogadores altos e eficientes no jogo aéreo, explore essa vulnerabilidade.

A torcida espera que as lições aprendidas na fase de grupos sejam aplicadas no mata-mata, onde um erro pode ser fatal. O Cruzeiro busca avançar às quartas de final e, quem sabe, repetir os feitos históricos da conquista da Libertadores. Por enquanto, o foco está em neutralizar os pontos fracos e potencializar os fortes para superar o favoritismo do Flamengo





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