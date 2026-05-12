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Cruzeiro e Goiás se enfrentam em duelo decisivo da quinta fase da Copa do Brasil

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Cruzeiro e Goiás se enfrentam em duelo decisivo da quinta fase da Copa do Brasil
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📆5/12/2026 8:47 AM
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O Cruzeiro recebe o Goiás nesta terça-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar da visão positiva após vitória no clássico, o Esmeraldino enfrenta uma das piores fases com Daniel Paulista e buscará reverter a desvantagem.

O recém-promovido Cruzeiro enfrenta o Goiás nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Sob o comando do treinador Daniel Paulista, a equipe mineira chega para o duelo após uma importante vitória no clássico contra o Vila Nova. No entanto, o Esmeraldino passa por um momento de instabilidade, com desempenho oscilante nas últimas seis partidas. A equipe acumulou apenas duas vitórias no período, além de duas derrotas, um empate e uma vitória, incluindo a recentemente daha derrota para o Cruzeiro no Mineirão.

Embora Daniel Paulista tenha obtido um início de mandato promissor, o Goiás vem demonstrando dificuldades ofensivas e defensivas, acumulando estatísticas negativas. Antes da vitória no clássico, o time passou cinco jogos sem conquista, registrando a marca de apenas um empate e quatro derrotas no período.

Além disso, a equipe tem sofrido muitos gols, marcando apenas três e levando 11 nas últimas seis partidas. Um dos pontos críticos do time goiano é a eficácia baixa no ataque. O Goiás tem chutado menos que seus oponentes em quatro dos últimos seis jogos, registrando a média preocupante de 3,53 chutes para acertar um no gol adversário.

A defesa também tem se mostrado frágil, especialmente no setor central da área, onde o Esmeraldino cedeu sete gols nas últimas seis partidas. Esse fator pode ser um ponto positivo para o Cruzeiro, que busque aproveitar o espaço oferecido pelo time goiano para marcar. Por outro, a equipe mineira terá de lidar com a мастерский de Daniel Paulista em momentos decisivos, e o treinador goiano pode recorrer a essa experiência, mesmo com a má fase recente.

Apesar do cenário adverso, o Cruzeiro sabe que precisa de uma vitória para avançar na competição, enquanto o Goiás lutará para reverter a histórica desvantagem contra o rival. O vencedor do confronto está a passos de disputar a próxima fase da Copa do Brasil, com alcance histórico e empenho das duas equipes para levantar o troféu

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