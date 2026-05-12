Cruzeiro e Goiás decidem vaga nas oitavas da Copa do Brasil em confronto apertado no Mineirão

Cruzeiro e Goiás se encontram nesta terça-feira (12) para definir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, após um empate por 2 a 2 na partida de ida. Ambos os times contam com retornos importantes e buscam uma vitória decisiva para avançar na competição.

Nesta noite de terça-feira (12), o Cruzeiro e o Goiás decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em um jogo crucial no Mineirão , marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília).

O confronto faz parte da quinta fase da competição, e a equação é simples: após um empate por 2 a 2 na partida de ida, um dos times precisa vencer para continuar na disputa. O Cruzeiro entra em campo com boas notícias. O técnico Artur Jorge terá de volta dois titulares importantíssimos: Kaiki e Arroyo, que cumpriam suspensão na última partida contra o Bahia pelo Brasileirão e estão novamente disponíveis para a partida.

Além deles, o atacante Bruno Rodrigues também retorna à bancada de التصنيف. O jogador havia sofrido um edema muscular na semana passada e ficou de fora dos dois últimos compromissos da Raposa. Com esses retornos, a escalação titular do Cruzeiro para o embate será a seguinte: Otávio no gol; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki na defesa; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira no meio-campo; Arroyo, Kenji e Kaio Jorge no ataque.

Do outro lado, o Goiás tenta manter o ímpeto após uma vitória importante no fim de semana. O Esmeraldino, que passou por uma fase difficult antes, mostrou sinal de recuperação ao vencer o Vila Nova por 1 a 0 pela Série B, um resultado que trouxe alívio para o técnico Daniel Paulista e para a torcida. Antes desse triunfo, o time vinheira de cinco partidas sem vencer, o que representava um momento delicado.

Por sua vez, o Cruzeiro também demonstrou reação recente. Apesar da derrota no clássico contra o Atlético-MG, a equipe foi melhor no juejo seguinte e garantiu um empate importante na Copa Libertadores, além de ter conquistado uma história vitória de virada sobre o Bahia na última rodada do Brasileirão. Com esses vínculos positivos, os cruzeirenses acreditam em mais um bom resultado na capital mineira.

Os dois times se enfrentam em um duelo equilibrado, onde a vantagem de jogar no Mineirão pode ser decisiva para o Cruzeiro. O estando é tenso para ambos, uma vez que uma vitória significaria a classificação imediata para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a competição será resolvida nos pênaltis. Os torcedores de Cruzeiro e Goiás estarão atentos, cada um esperando que sua equipe consiga o melhor resultado possível





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