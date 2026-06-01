Cruzeiro e Fluminense empatam em 1 a 1 antes da pausa para a Copa do Mundo

No último round do Brasileirão, o Cruzeiro saiu de Minas com um empate diante do Fluminense. Gols de John Kennedy e Matheus Pereira decidiram o duelo, que terminou 1 a 1, e o técnico do Cruzeiro destacou que a pausa da Copa trará mais tempo para treinar e aperfeiçoar a ideia de jogo.

No último fim de semana, o Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão para a rodada 18 do Campeonato Brasileiro , partida que marcou a última jornada antes da pausa da competição pela Copa do Mundo.

O duelo terminou em 1 a 1, com gols de John Kennedy, que abriu o placar para o Tricolor, e de Matheus Pereira, que empatou para o Raposa. Os cruzeirenses, que chegaram ao confronto com a posse de bola nos primeiros minutos, tentaram impor seu ritmo, mas encontraram a defesa fluminense bem postada, comandada pelo experiente goleiro Fábio, que realizou defesas importantes, inclusive em rebotes de faltas e chutes de fora da área.

O primeiro tempo foi marcado por oportunidades de ambos os lados, como a chance de Serna, que viu sua investida ser neutralizada por Otávio, e de Neyser, que finalizou para fora. John Kennedy, ao pontuar, fez um belo drible no defensor e bateu no canto, colocando o Fluminense à frente.

Entretanto, o Cruzeiro reagiu na segunda etapa com um ataque mais incisivo, ajustando a formação e buscando o contra‑ataque. Kaiki tentou um potente chute de fora da área, mas o reflexo de Fábio evitou o gol. Foi então que Matheus Pereira, aproveitando uma cobrança de falta dentro da área, viu a bola desviar na barreira e encontrar o fundo da rede, garantindo o empate aos 58 minutos.

No segundo tempo, a posse de bola mudou de mãos: o Fluminense dominou o meio‑campo, enquanto o Cruzeiro apostou nos desarmes rápidos e nas transições. Nos acréscimos, Otávio defendeu um chute próximo de Serna, preservando o placar final. Com o resultado, o Fluminense avançou para a terceira colocação da tabela, somando 31 pontos, enquanto o Cruzeiro recuou para a décima primeira posição, com 34 pontos.

Em entrevista após o jogo, o atacante Gerson destacou a importância da pausa para a Copa do Mundo, afirmando que a interrupção permitirá ao técnico trabalhar a ideia tática com mais calma. Ele ressaltou que, ao ter mais tempo para treinar, a equipe poderá compreender melhor as instruções e, assim, voltar ao campeonato com força total, visando grandes conquistas na sequência da competição.

A expectativa agora é de que o Cruzeiro aproveite o intervalo para ajustar detalhes e retomar o caminho da vitória quando a competição for retomada, enquanto o Fluminense buscará consolidar sua posição entre os primeiros colocados, mantendo a consistência e a disciplina mostradas ao longo da partida





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