Cruzeiro e Fluminense empatam em 1 a 1

O jogo entre Cruzeiro e Fluminense terminou empatado em 1 a 1, com gols de Matheus Pereira e John Kennedy.

O jogo entre Cruzeiro e Fluminense terminou empatado em 1 a 1. O primeiro gol foi marcado por Matheus Pereira, que acertou a bola com o pé esquerdo de uma falta, acertando no centro do gol.

A finalização foi defendida junto ao lado inferior direito do gol. Logo após, Kaiki teve uma oportunidade de marcar um gol, mas sua finalização com o pé esquerdo de fora da área foi defendida. Matheus Henrique também teve uma oportunidade perdida, com uma finalização com o pé direito de fora da área. O primeiro gol do Fluminense foi marcado por John Kennedy, que acertou a bola com o pé esquerdo do meio da área, no lado direito do gol.

A assistência foi de Jemmes N. Julián Millán também teve uma oportunidade perdida, com uma cabeça do meio da área, assistência de Guilherme Arana com um cruzamento após escanteio. Jefferson Savarino também teve uma finalização defendida no centro superior do gol. Néiser Villarreal teve uma oportunidade perdida com uma finalização com o pé esquerdo do meio da área, assistência de Matheus Pereira com um passe em profundidade.

Lucas Romero também teve uma finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Kevin Serna finalizou com o pé direito do lado direito da área, assistência de Yeferson Soteldo





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