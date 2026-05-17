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Cruzeiro demonstra força tática e neutraliza o Palmeiras na Arena Barueri

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Cruzeiro demonstra força tática e neutraliza o Palmeiras na Arena Barueri
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📆5/17/2026 9:20 AM
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Com atuação destacada do goleiro Otávio e rigor tático, o Cruzeiro conseguiu segurar o Palmeiras em um jogo marcado por baixa eficiência ofensiva do Alviverde.

O confronto entre Cruzeiro e Palmeiras na Arena Barueri revelou-se um embate de alta intensidade tática, onde a equipe mineira conseguiu demonstrar uma resiliência notável para segurar o ímpeto do time paulista.

Em um cenário de jogo aberto, o Alviverde, apesar de deter a posse e buscar a construção de jogadas, apresentou dificuldades incomuns para furar a barreira celeste. Um dado estatístico que chama a atenção é o xG, ou gols esperados, do Palmeiras, que ficou em apenas 0.93. Este número representa um dos desempenhos ofensivos mais modestos da equipe sob o comando de Abel Ferreira, aproximando-se dos índices baixos registrados anteriormente em partidas contra o Red Bull Bragantino.

A Raposa, por sua vez, não se limitou a se defender, propondo um jogo competitivo e posicionando-se como um dos adversários mais indigestos que o Palmeiras enfrentou em seus domínios nesta edição do campeonato. Ambas as equipes adotaram posturas agressivas desde o apito inicial, pressionando a saída de bola do oponente e apostando em finalizações de longa distância para tentar romper o impasse, característica que definiu a dinâmica de criação de ambos os lados.

Durante a primeira etapa, o Cruzeiro buscou explorar a profundidade do campo através de bolas esticadas, tentando surpreender a linha defensiva adversária. No entanto, a organização tática do Palmeiras mostrou-se eficiente, neutralizando as investidas rápidas dos mineiros.

O time de Abel Ferreira implementou uma pressão alta e sufocante na saída de bola do Cruzeiro, o que obrigou a equipe celeste a recuar excessivamente, chegando a ter seis jogadores posicionados atrás da linha do meio de campo para evitar a perda da posse em zonas perigosas. Com as áreas congestionadas e a marcação cerrada, o espaço para infiltrações tornou-se escasso, levando os jogadores a buscarem o chute de fora da área.

Nesse contexto, atletas como Arroyo e Felipe Anderson encontraram brechas para finalizar, mas a eficiência não foi a mesma da tentativa. O equilíbrio tático prevaleceu, transformando o primeiro tempo em uma batalha de posicionamento e paciência, onde cada erro de passe poderia ter sido fatal, mas as defesas se mantiveram sólidas. No segundo tempo, a dinâmica da partida sofreu uma alteração significativa. O jogo tornou-se mais aberto e fluido, afastando-se da rigidez defensiva vista nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Embora o Cruzeiro tenha finalizado menos vezes que o Palmeiras, a qualidade das chances criadas pela Raposa foi superior, resultando em oportunidades claras de gol. No entanto, a falta de precisão nas finalizações foi o ponto fraco, com Kaio Jorge e Jonathan Jesus falhando em acertar o alvo em momentos cruciais. No setor defensivo, o destaque absoluto foi o goleiro Otávio, que reafirmou sua importância para o elenco celeste.

O camisa 81 realizou intervenções providenciais, incluindo uma defesa espetacular em uma tentativa de bicicleta do zagueiro Gustavo Gómez, que poderia ter alterado completamente o rumo do placar. A atuação de Otávio trouxe a segurança necessária para que o Cruzeiro mantivesse a postura competitiva mesmo sob pressão. Sob a ótica do técnico Artur Jorge, houve progressos evidentes na disciplina tática dos jogadores, especialmente no que diz respeito à aplicação de faltas estratégicas.

Em ocasiões anteriores, o treinador havia criticado a hesitação dos atletas em interromper contra-ataques perigosos, mas contra o Palmeiras a leitura foi precisa. Lucas Silva exemplificou essa mudança ao interromper uma transição rápida dos mandantes nos instantes finais da partida, evitando que o Palmeiras chegasse com superioridade numérica ao ataque.

Contudo, o Cruzeiro ainda apresenta lacunas que precisam de ajustes urgentes, especialmente na precisão dos passes no terço final do campo. Enquanto o Alviverde manteve um aproveitamento de 83 por cento em seus 110 passes, a Raposa registrou apenas 71 por cento de acerto em 93 tentativas. Outro ponto alarmante foi a ineficiência nas bolas aéreas. Pela terceira vez sob a gestão de Artur Jorge, o Cruzeiro demonstrou dificuldade extrema nos cruzamentos, acertando apenas um de 16 tentativas.

Além disso, a equipe perdeu a maioria dos duelos aéreos, vencendo 8 contra 11 do Palmeiras, o que evidencia a necessidade de melhor aprimoramento no jogo aéreo para enfrentar equipes fisicamente imponentes

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